El congresista de Avanza País, Diego Bazán, señaló que es necesario que el presidente Pedro Castillo realice cambios en el Gabinete Ministerial, pese a que ha recibido la confianza del Parlamento, a fin de evitar interpelaciones o censuras.

Según explicó a Nada está dicho de RPP Noticias, se deben hacer cambios para generar estabilidad en el país, pues consideró que solo cuatro ministros son “rescatables” de todo el Gabinete. Por tanto, dijo esperar que el mandatario pueda realizar las modificaciones en los próximos días.

“(Solo) cuatro ministros que son claramente rescatables de este Gabinete, por los demás coincido con nuestra vicepresidenta del Congreso, en que el presidente de la República no tiene que esperar que utilicemos esas herramientas constitucionales como son la interpelación o la censura, para cambiar a estos ministros que claramente no gozan de legitimidad popular”, manifestó.

Precisó que los ministros que deben mantenerse en sus cargos son el de Educación, Juan Cadillo, sobre quien dijo es uno de los “mejores docentes del país”. También destacó la labor de Pedro Francke en el Ministerio de Economía e Iván Merino en el Ministerio de Energía y Minas, así como la reciente incorporación de Óscar Maúrtua en Cancillería.

Sobre presentación de Bellido

En cuanto a la presentación de Guido Bellido ante el Pleno para exponer la política general del Gobierno, el legislador señaló que el titular del Gabinete Ministerial repitió generalidades durante 4 horas. Sin embargo, sostuvo que la exposición del ministro de Economía, Pedro Francke, tuvo un mejor desempeño.

“El señor Guido Bellido no ha dicho nada concreto ha dado muchas generalidades y habló 4 horas. Hoy por el contrario, el señor Pedro Francke en 40 minutos pudo decir muchas cosas interesantes”, sostuvo.

Bazán añadió que es respetuoso de la decisión de la mayoría en el Congreso y que apoyará al Ejecutivo en las medidas que considere favorables para la gente. Agregó que van a ser un Parlamento que genere consensos y no van a ser obstruccionistas.

Confianza y roces por composición del Gabinete

Luego de que el Congreso otorgara la confianza al Gabinete Ministerial con 73 votos a favor y 50 en contra, la bancada de Renovación Popular, que votó en contra, adelantó que buscará censurar a los ministros de Estado, pues consideran que no ha existido un diálogo entre el Legislativo y el Ejecutivo independientemente de que se les haya otorgado la confianza.

Al respecto, el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, indicó en RPP Noticias que si el Congreso busca censurar ministros, en el Ejecutivo respondería planteando cuestiones de confianza. Según explicó, no se tiene planeado ningún cambio en el Gabinete Ministerial.

“Si no nos dejan trabajar haremos cuestión de confianza y veremos. En este momento no tenemos tomada ninguna decisión, porque esto no es juego, o sea si una cosa no les sale, no van a venir por otra cosa”, añadió.

El legislador indicó que los cambios en el Gabinete son necesarios para generar estabilidad en el país. | Fuente: RPP Noticias

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.

NUESTROS PODCASTS:

‘Espacio Vital’: ¿Por qué es importante aplicarse las dos dosis de la vacuna?