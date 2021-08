El titutar del Gabinete Ministerial indicó que es necesario dejar trabajar a los ministros. | Fuente: RPP Noticis

Guido Bellido, titular del Gabinete Ministerial, no descartó la posibilidad de plantear cuestión de confianza ante el Parlamento, en la eventualidad de que haya intentos de censura a los ministros de Estado.

En declaraciones a Conexión de RPP Noticias, el representante del Ejecutivo descartó que vaya a hacer cambios dentro del Gabinete. En ese sentido, al ser consultado sobre cómo respondería ante la posibilidad de que se interpele a ministros, dijo que recurrirían a dicha medida.

“Los cambios siempre están previstos en cualquier momento, en este instante no tenemos previsto ningún cambio (…) Pienso que tenemos que ser muy serios y dejar a la gente trabajar”, manifestó.

“Bueno evaluaremos, porque si no nos dejan trabajar haremos cuestión de confianza y veremos. En este momento no tenemos tomada ninguna decisión, porque esto no es juego, o sea si una cosa no les sale, no van a venir por otra cosa”, añadió.

Sobre Asamblea Constituyente

Respecto de si el Ejecutivo planea continuar impulsando la Asamblea Constituyente, el jefe del Gabinete Ministerial señaló que el tema no fue tratado en su exposición ante el Congreso porque existen temas más inmediatos.

Agregó que el presidente de la República, Pedro Castillo, fue claro con el tema en su presentación ante el Legislativo y que le corresponde a él responder al respecto.

“Usted ha escuchado en nuestro planteamiento eso. No, por eso, el problema es que hay que tratar los temas que se están abordando. Hay temas inmediatos y nosotros hemos sido claros, el presidente ha sido claro al momento de ir al Congreso de la República”, sostuvo.

Respuesta ante posible tercera ola

Sobre las medidas que va a tomar el Gobierno para afrontar una posible tercera ola de la COVID-19, Bellido manifestó que ya se están tomando las previsiones en el Ministerio de Salud. Además, indicó que esperan tener a la mayor cantidad de personas vacunadas en las próximas semanas, a medida lleguen las dosis.

“Se están tomando a nivel de Ministerio de Salud todas las previsiones del caso y hemos recomendado a las áreas competentes para que pongan en alerta máxima, a fin de que se dé la respuesta con todo lo que tengamos y a la par avancemos con el tema de las vacunatones para que en el momento que llegue, podamos tener la mayor cantidad de personas vacunadas, con las vacunas que se tenga la disponibilidad”, comentó.

