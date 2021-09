Betssy Chávez: Perú Libre presentará documento para que María del Carmen Alva rectifique declaraciones

Betssy Chávez, congresista de Perú Libre | Fuente: Congreso de la República

La congresista de Perú Libre, Betssy Chávez, señaló este lunes que su bancada presentará un documento para que la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, se rectifique de sus declaraciones, luego que afirmara que "la calle pide una vacancia presidencial".



En entrevista con el programa La Rotativa del Aire de RPP, la parlamentaria aclaró también que en horas de la tarde del domingo tomó conocimiento que su colega de bancada Kelly Porlatino es quien ha presentado una moción de censura contra María del Carmen Alva sobre las citadas declaraciones.



"El día de ayer hemos presentado un documento rectificatorio solicitando obviamente la rectificación a la Presidenta del Congreso. Y el día de hoy a primera hora, creo que a las 8 o 9 de la mañana recién se apertura trámite documentario en el Congreso, nosotros vamos a hacer ingresar este documento, a fin de que la Presidenta diga si fue eso lo que quiso decir o que pida rectificación en los medios de comunicación, es un tema que está en su terreno, está en su cancha", dijo.



Betssy Chávez sostuvo que hay una "indignación compartida" con la congresista Kelly Porlatino, ya que consideró que existe un "ruido político" y un "constante jaque" contra el gobierno de Pedro Castillo desde el Congreso de la República.



"Cómo sostenemos el país porque los políticos deberíamos estar concentrados en generar gobernabilidad y hay frases muy ligeras que no deberían venir de ninguna forma de la Presidenta del Congreso, que es la que representa a uno de los poderes del Estado", aseguró.

Bellido y presunta agresión verbal



Betssy Chávez evitó responder si el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, debe permanecer como premier tras la denuncia de agresión verbal de la parlamentaria Patricia Chirinos.



"Yo no estoy justificando, yo no designo al premier, yo no designo al ministro, yo soy congresista, es un tema constitucional, si fuera presidente de la República podría designar a otra persona, yo no lo designo", expresó.



Además, Betssy Chávez indicó que se intentó comunicar con Guido Bellido y Patricia Chirinos para conocer las circunstancias de la presunta agresión verbal hacia su colega, pero no obtuvo respuesta de ninguno.

"Nuestra coincidencia plena es que no se debe apañar ninguna violencia contra la mujer. Ahora en el tema de gobernabilidad creo que no sé si he sido la única o una de las primeras que ha tenido a una posición muy clara respecto a la designación de mi colega, a quien yo respeto en su cargo de congresista y premier. Sin embargo, también indiqué que no debemos de cambiar las cosas entre un tema de persona, si me puede o no caer bien como persona, pero es un tema de gobernabilidad", dijo.



