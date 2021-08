El parlamentario de Podemos Perú lamentó que el gobierno de Pedro Castillo tenga una evidente "incapacidad para comunicar". | Fuente: Andina

Esta mañana, en diálogo con Ampliación de Noticias, el economista y parlamentario de la bancada de Podemos Perú, Carlos Anderson, opinó sobre el reciente voto de confianza otorgado al gabinete de Guido Bellido.

“Evidentemente hay una lectura correcta de lo que le duele al país, y eso me parece muy positivo. Hay un reconocimiento de que la economía no solamente debe ser la macroeconomía -como han sido todos estos gobiernos de los últimos 30 años-, siempre ha habido un sentimiento de celebración por la inflación baja, las reservas internacionales. Un montón de conceptos que a la gran mayoría de personas no les implicaba nada en su vida diaria”, señaló.

Asimismo, expresó la necesidad de que la economía y la política vayan de la mano en el actual gobierno de Pedro Castillo Terrones.

“Lo que más quiero es que el presidente Castillo es que tenga éxito, que sea el mejor presidente de la historia del Perú. Por primera vez un presidente tiene claro que hay que hacer y a quienes hay que atender de manera prioritaria. Tiene que entender que la economía y la política no pueden ir desalentadas”, explicó.



EL LADO NEGATIVO

El parlamentario habló de la incertidumbre que se vive en el país tras la victoria de Castillo, y señaló que esta se debe, en parte, a las declaraciones del presidente de Perú Libre, Vladimir Cerrón y del premier Guido Bellido.

“Efectivamente hay buena voluntad y una dinámica que se ha venido dando de recuperación, del nivel de actividad por la reapertura de la economía, pero el factor fundamental es la confianza. La incertidumbre sigue allí y va a seguir allí mientras quien dirija la política económica esté sujeto al cuestionamiento continuo, ni si quiera de parte de la oposición o de otros economistas, sino de parte de un señor que se ha autodirigido como el gran censor, el señor Vladimir Cerrón”, mencionó.

“La incertidumbre sigue, el temor a los cambios sigue, las señales equivocadas siguen, porque la primera cosa que hemos visto es que se da la confianza y, a los minutos, el señor Bellido no tiene mejor cosa que decir que 'si interpelan a los ministros, haremos cuestión de confianza'. Es el doble discurso: por la mañana muy político, muy amable, muy corazón, en castellano y en quechua y, al rato, empedrado y envalentonado, enfrentando al Legislativo, porque el Legislativo plantea ciertas cosas”, añadió.

