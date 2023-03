El congresista señaló que la Mesa Directiva tiene responsabilidad en el presunto exceso de gastos en bienes y servicios del Parlamento | Fuente: CONGRESO DE LA REPUBLICA

El congresista no agrupado Carlos Anderson se pronunció respecto a la primera sesión del Pleno del Parlamento de la Segunda Legislatura Ordinaria, programada para hoy, en la que se reconsiderará la votación respecto al adelanto de elecciones generales.

Ante ello, el parlamentario Anderson Ramírez manifestó que la Representación Nacional no tiene intenciones de aprobar la modificación constitucional que permita el adelanto de dichos comicios.

"El almirante Montoya fue muy hábil al final de la última legislatura. Al pedir la reconsideración, evitó que se diera lugar a que la reconsideración se viera en la Comisión de Constitución y pudiéramos acelerar los tiempos (...) Yo no creo que pase la reconsideración hoy. Está más que demostrado que en el Congreso no hay ningún ánimo de adelantar las elecciones", señaló en Ampliación de Noticias.

Asimismo, el parlamentario consideró que, incluso al interior de la Comisión de Constitución, que preside el parlamentario Hernando Guerra García, no hay voluntad para aprobar una propuesta de adelanto de elecciones generales.

"En la Comisión de Constitución, vamos a tener la misma historia (…) Estoy convencido de que todo lo que vimos en los últimos meses, de este aparente interés del fujimorismo para que se adelanten las elecciones, no ha sido real. De hecho, ha tenido justamente los resultados que yo creo que esperaban que era, que todo se entrampe y que al final todo cambie para que nada cambie (…) Tampoco confío en que, si se ve en la Comisión de Constitución, camine rápidamente", subrayó.

En ese sentido, responsabilizó al fujimorismo de que no se haya terminado por aprobar la propuesta de elecciones generales para abril del 2024.

"No les creo nada, porque lo he visto en los actos. Si hubiera ese convencimiento, la votación de diciembre hubiera sido ratificada en enero y sanseacabó, ya estaríamos hablando del adelanto; pero sacaron de debajo de la manga esta idea de que debe ser el 2023 y ya vimos lo que pasó. No se trata de hacer las cosas a las apuradas (…) yo no les creo absolutamente nada", afirmó.

"Hay un manejo medio oscuro en el Congreso"

Por otro lado, consultado sobre los presuntos excesos en la contratación de bienes y servicios por parte de dirección administrativa del Parlamento, el congresista Anderson sostuvo que "siempre ha habido un manejo medio oscuro" de ese aspecto del Legislativo.

"No olvidemos que el Congreso tiene un presupuesto de, más o menos, S/73 millones mensuales, más de S/800 millones de soles al año. Tienen una población de trabajadores de 4 mil. Yo creo que si llamamos a todos para saber quién es quién, encontramos un montón de fantasmas. Ha habido siempre un manejo medio oscuro en el tema del Congreso", señaló.

"Todo el Estado peruano está lleno de estos manejos oscuros donde la gente de logística es la clave, todos los procesos amañados. Se declara la emergencia para poder licitar directamente. Son traumas que se han repetido en todo estamento estatal, incluido el Congreso", agregó.

Ante ello, consideró que los parlamentarios deberían recibir "información más detallada" de las "decisiones clave" que se toman a nivel administrativo. "¿A mí me preguntaron por las alfombras? No. ¿Por el bufete? Tampoco. Son decisiones de terceros", resaltó.

A su vez, Anderson Ramirez señaló "la falta de liderazgo" de la presidenta Dina Boluarte la cual, a su parecer, se expresa en su decisión de no acudir a declarar presencialmente ante la Fiscalía por las investigaciones de los sucesos fatales ocurridos en las protestas.



"Si la Fiscalía tiene preguntas específicas, ¿cuál es la diferencia entre hacerlo vía digital en lugar de hacerlo directamente con la convicción de su verdad? Yo creo que sería muy importante ver eso, porque veríamos a una persona real, no a alguien que lee un telepromter o los papelitos que le alcanzan sus abogados. Sobre todo cuando se trata de hablar con la verdad frente a la justicia. Eso sería muy potente", consideró.

"Eso habla muy poco de la capacidad de liderazgo de la presidenta. Un tema tan vital para la salud emocional de las personas (…) no podemos dejarlo a los tiempos típicos de la Fiscalía", añadió.