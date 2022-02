El legislador señaló que defenderá su postura sobre nuevas Elecciones Generales ante el Parlamento. | Fuente: Andina

Carlos Anderson, vocero de la bancada de Podemos Perú, invocó este domingo al presidente Pedro Castillo a que renuncie al cargo y que se convoquen a nuevas elecciones generales presidenciales y parlamentarias.

Según precisó, si el mandatario deja el cargo lo mismo debería hacer la vicepresidenta Dina Boluarte, pues no cuenta con el respaldo de ningún partido. Dijo, además, que no se podría continuar con un Gobierno desde el Congreso, pues eso daría paso a la ingobernabilidad en el futuro.

En ese sentido, Carlos Anderson manifestó que es necesario que se vuelva a elegir al presidente y otro Congreso. Añadió que defenderá esta postura ante el Parlamento, pues buscar que el Legislativo gobierne sería proteger otros intereses.

“Creo que si hay elecciones generales, tienen que ser presidenciales y generales y nos vamos todos. Efectivamente, esa es mi posición, la he dado clarísima y si hay que discutirla en el Congreso, lo haré para defenderla; porque lo otro es buscar proteger sus propios intereses”, dijo al dominical Panorama.

Postura sobre permanencia del mandatario

El legislador Carlos Anderson reiteró su pedido al presidente Pedro Castillo para que dé un paso al costado, pues consideró que ha demostrado que no tiene capacidad para seguir gobernando y así lo ha demostrado con las designaciones que ha realizado desde que ocupa el cargo.

“Creo que él tendría que tomar consciencia de que nos ha dado un Gobierno que es el caos hecho Gobierno. Entonces, siendo él el principal responsable, creo que en un acto de verdadero y genuino amor por el país, debería renunciar”, señaló.

“Ha demostrado una total y absoluta incapacidad; y en ese sentido, lo que tendría que hacer es nombrar a alguien que realmente pueda conducir los destinos del país. Me queda claro que no tiene la capacidad de discernimiento para saber quién es quién, para poder distinguir entre el buen consejo del mal consejo, para poder diferenciar quién viene con un interés particular y quién realmente quiere hacer algo por el Perú”, agregó.

