Meléndez: “El Congreso se ha dado cuenta de que hay algo más impopular que Castillo, y es el propio Congreso”

El politólogo Carlos Meléndez manifestó que el Congreso “se ha dado cuenta” que es más impopular que el propio presidente Pedro Castillo. En entrevista con el diario El Comercio, dijo que el Parlamento antes de buscar la vacancia del mandatario, debería tener una estrategia de fiscalización del Poder Ejecutivo.

“Pero ha aparecido un tercer factor, la opinión pública. El Congreso se ha dado cuenta de que hay algo más impopular que Castillo, y es el propio Congreso. Entonces una crisis política como las que se dan en el Perú terminan normalmente como una carambola de billar. Desde el lado del Ejecutivo tampoco es que tengan el diseño y planificación como para poder llevar a un cierre del Parlamento, y por eso termina primando este cero a cero”, dijo el politólogo.

Para Mélendez, el Parlamento debe tener una estrategia de fiscalización. “Como una megacomisión que investigue la asignación de puestos a personas incompetentes. Necesitamos un shock de fiscalización desde el Congreso”, manifestó.

El gobierno del 'mal menor'

El politólogo también refirió que en el gobierno de Castillo se vive el resultado de una elección “del mal menor”. En esa línea, recordó lo que hace diez años, el escritor Mario Vargas Llosa dijo sobre una elección “entre el cáncer y el sida”.

“Bueno, ahora elegimos el cáncer. Las respuestas de parte de las élites políticas y de las élites en general han sido: amputemos parte de los cuerpos, el Congreso, la presidencia. Yo no tengo la solución, pero ante la metástasis de la política peruana, lo primero que toca es detener ese avance. Eso no significa cerrar el Congreso, ni destituir al presidente, sino convivir con esta enfermedad sin claudicar en la fiscalización”, dijo.

Consultado si el ahora presidente Pedro Castillo fue una consecuencia de lo que se llamó ‘capitalismo popular’, tras las reformas económicas de los 90 cuando se liberó la económica, se creció, pero en desorden y con mucha informalidad, el politólogo reflexionó que el “shock neoliberal no previó que podía surgir la representación de este informal con plata”.

“El llamado 'milagro peruano' no fue solo de los tecnócratas, fue un milagro de la gente. Nuestras élites en realidad no vienen de lo que esperarían los 'Chicago boys' , una clase media que ha llevado a sus hijos a la universidad y estos se convierten en los CEO de las grandes transnacionales, sino en una 'lumpenburguesia' -es una término de Hug Neira-que compra títulos en universidades que no pasan por la Sunedu, y que evaden impuestos a la Sunat. Nuestro shock neoliberal no previó que podía surgir la representación de este informal con plata”, manifestó.



