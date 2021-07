Carlos Zeballos, vocero de Acción Popular: "Queremos evitar el enfrentamiento de poderes"

Carlos Zeballos, vocero de la bancada de Acción Popular. | Fuente: Andina

Carlos Zeballos, vocero de la bancada de Acción Popular y congresista electo por Puno, afirmó este martes que la flamante Mesa Directiva del Parlamento que preside su partido busca trabajar en conjunto con el nuevo gobierno en favor de la gobernabilidad y la democracia del país.

En declaraciones a Ampliación de Noticias de RPP, que para ello sería "importante tener los consensos necesarios con las diferentes bancadas", un objetivo que no se ha conseguido en las semanas previas a la instalación del nuevo Congreso.

"En las últimas semanas hemos mantenido conversaciones con las fuerzas políticas, donde hemos querido complementar una mesa de consenso, multipartidaria; las hemos invitado a poder sentarse juntos, pero lamentablemente algunos nos decían que son como el agua y el aceite y creo eso tiene que terminar", dijo.

"Creo que en este momento debe primar la unión, necesitamos esos consensos necesarios, en aras de ya eliminar este fraccionamiento, esta polaridad que existe en la población, que ha sido generada en la segunda vuelta", agregó.

Zeballos aseguró que la intención de la nueva mesa directiva que preside María del Carmen Alva Prieto (Acción Popular) es buscar la equidad entre los poderes "sin ir a enfrentamientos" y "sin ser obstruccionistas con el Ejecutivo"

Al respecto, dijo que esperan las decisiones del Ejecutivo y el mensaje de Pedro Castillo ante el Congreso este 28 de julio luego de asumir el cargo de presidente de la República.

"Lo que queremos evitar es en enfrentamiento de poderes", manifestó.

Reformas constitucionales

En ese sentido, dijo que es importante que el nuevo Congreso aborde las reformas constitucionales sobre la vacancia presidencial y la figura de la cuestión de confianza.

"Es importante ver esta reforma, porque ya no podemos estar en enfrentamientos continuos como en los últimos congresos que nos han llevado a una debacle política social y sobre todo en una coyuntura de salubridad. Es importante tener las cosas claras y que vayamos a trabajar en conjunto y no divididos, no fraccionados, buscando el interés de uno y el interés de otro", afirmó.

En cuanto a la intención del nuevo gobierno de convocar a una Asamblea Constituyente, Zeballos dijo que espera el mensaje de Pedro Castillo y "ver los términos en los cuales va a presentar el tema".

No obstante, señaló que cambios de este tipo se tienen que enmarcar en lo que dice la actual Carta Magna y recordó que para convocar a una Asamblea Constituyente antes se tiene que reformar el artículo 206 de la Constitución. "Lo veo muy difícil por el tema del fraccionamiento del Congreso, pero vamos hacer el trámite correspondiente a lo que requiera el Ejecutivo, para no caer en enfrentamientos, en cuestiones de confianza", dijo.

RPP Noticias te ofrece varias opciones para informarte durante la semana sobre temas de tu interés, desde información de la actualidad política y la emergencia sanitaria por la COVID-19, hasta recomendaciones tecnológicas y de entretenimiento. Suscríbete al newsletter de tu preferencia.

NUESTROS PODCAST

Informes RPP | El equipo de periodistas de RPP te traen las últimas investigaciones y avances en salud, cultura, ciencia, economía, servicios y sociedad.