Comisión de Constitución aprueba dictamen para permitir difusión de encuestas hasta tres días antes de las elecciones

Comisión de Constitución aprueba dictamen para permitir difusión de encuestas hasta tres días antes de elecciones
Pedro Luis Ramos Martinez

por Pedro Luis Ramos Martinez

·

Los congresistas concordaron en la sesión que la prohibición vigente de siete días antes de las elecciones era ineficaz debido a los cambios tecnológicos y a la expansión de las redes sociales.

La Comisión de Constitución y Reglamento aprobó este martes, con 16 votos a favor, cinco en contra y tres abstenciones, el dictamen que reduce el plazo de prohibición de encuestas de siete a tres días antes de los próximos comicios presidenciales. La norma modifica el artículo 191 de la Ley 26859, Ley Orgánica de Elecciones.

La propuesta establece que las encuestadoras con inscripción vigente ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) podrán difundir, a través de medios de comunicación masivos, sus sondeos sobre intención de voto o simulacros de votación 72 horas antes del proceso electoral. 

Asimismo, la norma precisa que la restricción no se aplica a las encuestas a boca de urna, las cuales podrán ser difundidas una vez concluido el horario de votación.

Los congresistas concordaron en la sesión que la prohibición vigente de siete días antes de las elecciones era ineficaz debido a los cambios tecnológicos y a la expansión de las redes sociales. Además, aseguraron que con este cambio se evitará la circulación de encuestas apócrifas. 

Este dictamen pasará ahora al Pleno del Congreso, donde se definirá si la reducción del plazo para difundir encuestas es aprobada o no.

"Ley Seca" seguirá vigente

Por otro lado, la comisión de Constitución rechazó por mayoría la propuesta de eliminar la llamada "Ley Seca" que prohíbe la venta y consumo de bebidas alcohólicas durante las 48 horas previas a las elecciones.

Esta iniciativa solo logró nueve votos a favor, 12 en contra y dos abstenciones.

Congreso Comisión de Constitución Encuestas El poder en tus manos

