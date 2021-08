APP escuchará propuesta del Gabinete Bellido. | Fuente: Andina

El congresista de Alianza Para el Progreso (APP), Alejandro Soto Reyes, señaló que su bancada escuchará la propuesta del Gabinete Ministerial, liderado por Guido Bellido, para determinar si otorgan el voto de confianza.

“Se ha acordado que vamos a escuchar al Gabinete Bellido y luego vamos a reunirnos brevemente y cada uno va a tomar su decisión. El país entero va a escuchar la exposición del Gabinete Bellido y va a conocer cuál es la línea que tienen que seguir los congresistas de la República en el momento de la votación”, comentó en Ampliación de Noticias de RPP.

“Particularmente, yo he propuesto, como cusqueño que soy, pese a los cuestionamientos a Bellido y los demás ministros, darles el beneficio de la duda. Quisiéramos escuchar lo que él le plantea al país de acá a 100 días y de acuerdo a eso tomar una decisión. Creo que es necesario escucharlos previamente antes de dar una opinión o una votación anticipada”, aseveró.

No obstante, lamentó que el presidente Pedro Castillo no haya evaluado adecuadamente la conformación del Gabinete Bellido y que sea el partido Perú Libre el que imponga a funcionarios de tanta importancia.

“Es lamentable porque el señor Pedro Castillo no ha sabido o no ha querido evaluar a quienes van a integrar este Gabinete Ministerial. No se ha considerado para nada la meritocracia que debe primar por lo menos en la designación de altos mandos”, dijo.

“Aquí se ha designado al parecer como ha dicho el señor Castillo, que el partido Perú Libre le ha impuesto a Bellido. Cuando Castillo designa a Maurtua como canciller, los amigos de Perú Libre salen a decir que es una broma de mal gusto. Ahí se nota que no es decisión propia del presidente Castillo”, recalcó.

En ese sentido, manifestó que si Pedro Castillo cambiara a los ministros cuestionados, la bancada de APP, así como las otras fuerzas políticas, le otorgarían el voto de confianza.

“Lo que nosotros hemos dicho siempre es que la persona que ha sido elegida presidente del Perú es el señor Pedro Castillo Terrones y él debe asumir su responsabilidad, sin injerencia partidaria ni de tercero como el señor Cerrón, si él rectificase este error de haber designado a ministros que están cuestionados, con toda certeza, no solo APP, sino todas las organizaciones políticas podrían darle su respaldo”, aseguró el parlamentario.

