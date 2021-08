El parlamentario dijo que espera con "positividad" el nombramiento del próximo canciller. | Fuente: Andina

El congresista de la bancada de Renovación Popular, José Cueto, tildó como "positiva" la renuncia de Héctor Béjar como ministro de Relaciones Exteriores tras las declaraciones que brindó en torno a la Marina de Guerra y la agrupación terrorista Sendero Luminoso.

En conversación con La Rotativa del Aire, este indicó que ahora el nuevo canciller debe ser alguien que no comparta las mismas ideologías que Héctor Béjar.

"Al final, en las próximas horas nos vamos a enterar en positivo quién es y la necesidad de que no sea de las mismas ideas manchadas del señor Béjar", dijo.

Por otro lado, señaló que tras la renuncia, es necesario "pasar la página".

Moción de censura

Sobre la moción de censura contra Béjar, José Cueto precisó que esta ya no procedía puesto que Héctor Béjar ya no forma parte del Gobierno. "Al renunciar, se cae. No vamos a traer a alguien que no es parte del Gobierno y menos censurar".

La semana pasada, Congresistas de Fuerza Popular, Avanza País y Renovación Popular presentaron este jueves una moción del día para interpelar al ministro de Relaciones Exteriores, Héctor Béjar.

Durante una conferencia de prensa, la congresista por la bancada de Avanza País, Norma Yarrow, anunció que venían ya recolectando firmas para poder presentar el recurso.

La moción fue presentada en unión con la bancada de Fuerza Popular. El pedido fue presentado por el congresista Hernando Guerra-García. Como se recuerda, la decisión de los parlamentario se basa en la medida de Héctor Béjar de retirar al Perú del Grupo de Lima.





Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.

NUESTROS PODCASTS:

- ‘Perú Somos Todos’: La salud en el Perú en los 200 años de la Independencia