“El terrorismo en el Perú lo inició la Marina, y eso se puede demostrar históricamente; han sido entrenados para eso por la CIA”, fueron las declaraciones del Canciller Héctor Béjar, que han generado duras críticas por parte de congresistas y exautoridades, así como de la propia Marina de Guerra del Perú .

"La Marina de Guerra del Perú deplora afirmaciones de esta naturaleza que pretenden distorsionar la historia de la pacificación nacional, reafirmándose en el cumplimiento de su misión constitucional de continuar la lucha contra el terrorismo, dentro del marco legal vigente", se lee en un comunicado.

Asimismo, ex altos mandos de la Marina de Guerra expresaron su "repudio" hacia el ministro Héctor Béjar: “Nuestro repudio al Ministro Béjar, que evidenciando su ideología marxista comunista, pretende cambiar la historia, formulando estas imputaciones irresponsablemente, cuando, por el contrario, fue la Marina una de las instituciones que más participación tuvo en el combate contra el terrorismo”.



Por su parte, la ex ministra de Defensa, Nuria Esparch, indicó que las declaraciones son “inaceptables” e “insultan a la Marina de Guerra del Perú”, por lo que pidió de forma urgente una “inmediata rectificación”.

De igual forma, la ex primera ministra, Violeta Bemudez, indicó que “es fundamental que los ministros tengan una sólida trayectoria democrática”, para evitar estas posturas en el Gobierno.

Vía Twitter, el expresidente del Consejo de Ministros, Walter Martos, sostuvo que “las expresiones del Canciller Héctor Bejar no solo son una afrenta para nuestra Marina de Guerra y las FF.AA. sino para todos los peruanos que lucharon contra el terrorismo y dieron sus vidas para vivir en paz y democracia”.

La exprocuradora del caso Odebrecht, Katherine Ampuero, también se pronunció al respecto: “Las declaraciones del canciller son realmente vejatorias para nuestra Marina, las demás FF.AA., la PNP y la ciudadanía en general. A quienes nos ha costado muchísimo combatir el terrorismo que nos ha dejado numerosas víctimas y millonarias pérdidas económicas. Esto merece su remoción”.

DESDE EL CONGRESO

En tanto, desde el Congreso, la tercera vocera de la bancada de Acción Popular, Karol Paredes, señaló que el presidente Pedro Castillo debe "alinear" a los miembros de su Gobierno y “marcar posición” frente a las declaraciones de Béjar.

Desde Renovación Popular, el líder de la agrupación política, Rafael López Aliaga, pidió al presidente Pedro Castillo que considere la salida de cinco integrantes del gabinete de Guido Bellido, incluido el canciller Héctor Béjar.

Lo propio hizo el congresista de Renovación Popular, Jorge Montoya, quien consideró que es “vergonzoso” que Héctor Béjar sea ministro de Relaciones Exteriores del Perú.

“Vamos a presentar una moción de censura. Una persona como esta no puede ser ministro del Perú. Este señor obedece a las órdenes de Cuba. Es un comunista redomado. Tiene años en ese plan y no va a cambiar. Es algo vergonzoso lo que le está pasando al país. El comunismo nos está tomando y no vamos a permitir que siga avanzando. Vamos a emplear las instituciones democráticas para vencerlo”, expresó en RPP Noticias.

#Pronunciamiento de nuestra bancada en relación a las lamentables declaraciones del Ministro de Relaciones Exteriores Héctor Béjar. pic.twitter.com/yZrgICJUDc — Bancada APP 🏠 (@BancadaAPP) August 16, 2021

