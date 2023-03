Congresista Magaly Ruiz es acusada de apropiarse de parte del sueldo de sus trabajadores

Magaly Ruiz respondió a la denuncia en su contra y aseguró que se someterá “a todas las investigaciones". | Fuente: Facebook/Magaly Ruiz

El extrabajador del Congreso, Carlos Marina Puscán, denunció que le cobraban S/ 1 500 mensuales por trabajar en la Comisión Especial Multipartidaria de Protección a la Infancia, grupo de trabajo que lideraba la parlamentaria Magaly Ruiz (Alianza para el Progreso).



Un reportaje del programa Punto Final reveló que —de acuerdo con el testimonio del joven de 34 años— Johnny Romero Nima, asesor principal del despacho de la congresista Magaly Ruiz, era el encargado del cobro de cupos, “un día o dos días después” de que el Legislativo le abonara su remuneración.



“Él nos pedía que el aporte sea en efectivo, no a través de cuenta bancaria. El dinero se hacía en un sobre cerrado y en un cuarto cerrado”, contó.



Carlos Marina detalló que le señalaron que, para su contratación, le pusieron una condición, la cual consistía en hacer “un aporte voluntario de 1 500 soles para concepto de caja chica, ya que la comisión estaba enfocada en hacer apoyo a los niños en desprotección”.

Implicado

El dominical indica que Johnny Romero es la mano derecha de la parlamentaria Magaly Ruiz, a quien acompaña desde las elecciones generales del 2021.



“[¿Pedías explicaciones a dónde se iba el dinero] Ahí me dijo (en referencia a Romero): ‘sabes, Carlos, te voy a ser totalmente sincero: el dinero que ustedes están aportando es para el bolsillo de la congresista, porque está endeudada hasta el cuello por el tema de campaña’”, refirió el extrabajador.



Al ser consultado sobre si ha recibido dinero de varios trabajadores, Romero Nima negó la denuncia: “No. En absoluto. Imposible. No estuve en Comisión de Infancia, no he tenido contacto con ellos”.



Sin embargo, Carlos Marina mostró un comprobante de una transferencia que se hizo a Romero Nima, además de unos chats que darían cuenta de que la congresista Magaly Ruiz sí sabía de esta denuncia.



Responde la congresista

A través de su cuenta de Twitter, la parlamentaria Magaly Ruiz expresó que se someterá “a todas las investigaciones necesarias para el esclarecimiento de los hechos”.