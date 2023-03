Maricruz Zeta precisó que siete personas de su equipo de trabajo viajaron en el helicóptero y aproximadamente 10 jóvenes del grupo de voluntarios. | Fuente: RPP

La congresista Maricruz Zeta (Fuerza Popular) aclaró este jueves que utilizó un helicóptero militar con su hijo y otros jóvenes voluntarios tras quedar varados cuando entregaba ayuda en la provincia piurana de Huancabamba. Esto luego de que se reveló que el hijo de la parlamentaria y su enamorada viajaron en la aeronave que realizaba operaciones para damnificados por las lluvias en Piura.



En entrevista con el programa La Rotativa del Aire de RPP, Maricruz Zeta dijo desconocer si la joven que publicó fotografías del viaje en sus redes sociales es enamorada de su hijo. Además, precisó que siete personas de su equipo de trabajo viajaron en el helicóptero y aproximadamente 10 jóvenes del grupo de voluntarios.

"Hemos viajado con nuestras propias movilidades, con nuestras camionetas, con un grupo de jóvenes voluntarios, con mi equipo técnico. Hemos estado durante tres días en Huancabamba, en Sondor, Sondorillo, llevando apoyo a los alcaldes, gestionando. Él tiene un grupo de jóvenes voluntarios, no sé si sera su enamorada o no, pero son jóvenes que son voluntarios y apoyan, no desde ahora, sino desde el año 2027", expresó.

Maricruz Zeta explicó que cuando retornaban ocurrió un derrumbe de un cerro en el cacerío de Los Ranchos, por lo que camionetas y camiones se quedaron atrapados en la vía. Esta situación, afirmó, la obligó a retornar con su grupo técnico y los jóvenes a Huancamba y solicitar un rescate aéreo.

"Llamé al comandante de, si por favor, tenía algún vuelo de ayuda humanitaria y el comandante me manifestó que justo iba a llegar un vuelo a Sondorillos. Nosotros de Huancabamba nos hemos tenido que trasladar hasta Sondorillo y me dijo que llegaría un vuelo con ayuda humanitaria con dos toneladas de calamina y me dijo que en ese vuelo nos podían trasladar, porque la verdad es horrible", indicó.

"¿Quién no se toma una foto?"

La parlamentaria Maricruz Zeta insitió en señalar que desconoce si la joven que aparece en fotografías posando dentro del helicóptero es enamorada de su hijo.

"Bueno, yo no sé, no sabría decirte, no conozco de cerca, sea o no sea enamroada, no lo sé, son jóvenes(...) son como 20 jóvenes que trabajan ahí en apoyo", dijo.

Si bien Maricruz Zeta admitió que las imágenes de la joven posando en el helicóptero generan incomodidad en la población, también defendió la actitud de la señorita al no ser política y porque "cualquiera comparte una foto" cuando hace ayuda humanitaria.

"Yo he visto que casi todos ahí se han tomado foto, ¿quién no se toma una foto? La chica, no lo sé, será o no será, porque a parte de ella, los demás se han tomado foto, yo me he tomado foto, todos nos hemos tomado fotos. La chica, yo sí la he visto tomandose fotos, como cualquier inocente que no son políticos", expresó.

