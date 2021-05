Congresista Ricardo Burga pide cambio del ministro de Economía | Fuente: Foto: MEF / Video: RPP Noticias

El congresista Ricardo Burga (Acción Popular) pidió el cambio del actual ministro de Economía y Finanzas, Waldo Mendoza, por considerar que se trata de una persona que no escucha al Parlamento, e incluso sugirió la posibilidad de que el propio Congreso de la República inicie alguna acción sobre este punto, en referencia a una posible interpelación o censura.

"El actual ministro de Economía es uno de los ministros más insensibles que he visto desde la década de los 80. No le interesa absolutamente nada. Ha manifestado que no hay un solo sol más, que somos un Congreso populista, que estamos llevando a la quiebra al país en los próximos años", dijo durante la sesión de la Comisión de Economía del Congreso.

Tras esto, el parlamentario de Acción Popular solicitó a la Presidencia del Consejo de Ministros y al presidente Francisco Sagasti que "revisen" la permanencia del ministro Mendoza por considerarlo "un ministro insensible y soberbio".

De igual modo, el congresista deslizó la posibilidad de que el propio Congreso tome acciones contra este ministro, a quien acusó de "amenazar" con enviar el caso de los aportes de las AFP al Tribunal Constitucional. "Es el famoso 'doctor no' (…) Su posición a todas las propuestas del Congreso siempre van a ser todas negativas", agregó.

Recientemente, el ministro de Economía dijo que su cartera contempla demandar ante el Tribunal Constitucional las leyes de retiro de 4 UIT de AFP, del tope a las tasas de interés, de la devolución de los aportes al Fonavi y de negociación colectiva de los trabajadores colectivos. En ese contexto, refirió que el actual Congreso ha aprobado leyes que "han sido muy dañinas para la población, especialmente vulnerables".

Mendoza cambiaría "varias cosas" del modelo económico

El ministro de Waldo Mendoza dijo que cambiaría "varias cosas" del modelo económico que se aplica en el Perú. "La pandemia ha mostrado que la macroeconomía es condición suficiente, pero no lo es todo", señaló en una entrevista con el programa Nada está dicho de RPP.



Waldo Mendoza explicó que la crisis sanitaria ha develado que el Perú, a pesar del crecimiento económico registrado en la última década, tiene uno de los peores de sistema de salud de América Latina, un problema que se repite también en el tema de la inclusión financiera.



Mendoza manifestó que lo más importante que cambiaría del modelo económico actual es la política distributiva. "La mejor política distributiva en este país es que la gente más vulnerable tenga posibilidad de tener la mejor educación y salud", remarcó.

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.

NUESTROS PODCASTS:

- ‘Espacio Vital’: ¿La variante británica de la COVID-19 es más letal? El Dr. Elmer Huerta responde: