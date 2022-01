Congresista presentó moción que "exhorta" a Pedro Castillo a presentar su renuncia irrevocable | Fuente: Presidencia

La congresista Rosselli Amuruz, de la bancada Avanza País, presentó una moción que exhorta a Pedro Castillo a presentar su "renuncia irrevocable" al cargo de Presidente Constitucional de la República ante el Congreso de forma inmediata "por el bien moral de la Nación".

Dentro de sus argumentos, la parlamentaria consideró como "muy preocupante para la democracia" que el jefe de Estado haya declarado en una reciente entrevista con un medio de comunicación extranjero, realizada el pasado 25 de enero, "su falta de capacidad para gobernar y admite su falta de preparación para conducir al país".

"Es muy grave sumar a la manifiesta incapacidad de gobernar de Pedro Castillo, actual presidente constitucional de la República, su falta de capacidad para diferenciar el bien del mal, cuando se trata de designar a ministros de Estado y funcionarios afines al terrorismo, específicamente con Sendero Luminoso, lo cual el propio periodista le encaró", señala.

La moción también advierte una supuesta falta de reacción del jefe de Estado cuando el periodista de la cadena internacional CNN le consultó sobre la contratación de su exasesor Bruno Pacheco. Asimismo, se cuestiona un presunto "desconocimiento absoluto de la Constitución" por la intención de poner a consulta la salida al mar para Bolivia.

"De conformidad con la Constitución, corresponde al Presidente Constitucional de la República del Perú dirigir la política general del Gobierno y, en consecuencia, tiene la obligación legal de mantener una política de seguridad nacional que garantice la independencia, soberanía, integridad territorial y la salvaguarda de los intereses nacionales", culmina.

Críticas tras entrevista

En la mencionada entrevista, el presidente de la República, Pedro Castillo, reconoció haber recibido a la empresaria Karelim López -hoy investigada por la Fiscalía- en su despacho en Palacio de Gobierno. Sin embargo, negó que hayan tratado temas de licitaciones en ese encuentro.

"Sí, vino al despacho, la recibí, pero nunca se trató de (licitaciones)", dijo el jefe de Estado en entrevista con el periodista Fernando del Rincón, de la cadena CNN.

De acuerdo al semanario Hildebrandt en sus trece, Karelim López ha visitado en seis ocasiones Palacio de Gobierno desde que Pedro Castillo llegó al poder. Asimismo, registra al menos una visita en la vivienda de la calle Sarratea, en Breña.

Pedro Castillo, no obstante, ha negado en varias ocasiones conocer a la empresaria y aseveró no tener "ningún vinculo amical o laboral" con ella.

Al mandatario también se le consultó sobre la presencia de Samir Abudayeh Giha, gerente de la empresa Heaven Petroleum Operators, y de Hugo Chávez Arévalo, gerente general de Petroperú, en la casa de Pizarro.

Sobre el primero no precisó. Sobre el segundo respondió: "Sí, con el señor Hugo Chávez se ha venido coordinando el trabajo que tiene que ver con el rescate de los pozos petroleros. ¿Cómo no lo voy a recibir si es un funcionario? Le he recibido, pero no para hacer este tipo de favoritismo", acotó.

