Patricia Chirinos denunció agresión verbal por parte del presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido. | Fuente: Composición

Mediante un comunicado, distintas parlamentarias instaron a la Comisión de Ética del Congreso a investigar la denuncia de agresión verbal realizada por la congresista Patricia Chirinos por parte del presidente de Consejo de Ministros, Guido Bellido.

Así, la parlamentaria de la agrupación Partido Morado, Flor Pablo, quien publicó el comunicado, expresó que el pronunciamiento "está abierto a la suscripción de más mujeres parlamentarias".

Por el momento, este cuenta con los apoyos de algunas legisladoras de las bancadas de Acción Popular, Alianza para el Progreso, Fuerza Popular, Avanza País, Juntos por el Perú y Somos Perú-Partido Morado.

Sin embargo, no figuran las firmas de parlamentarias de Perú Libre. El comunicado señala que "cualquier expresión que atente contra la dignidad, integridad y seguridad de las mujeres no es un tema personal y nadie debe ignorarlo".

"Le corresponde a la Comisión de Ética del Congreso actuar frente a cualquier caso de agresión que involucre a los(as) congresistas y exhortamos a no pasar por alto los hechos narrados por la congresista Patricia Chirinos", indica.

Ante los hechos narrados por nuestra colega @PattyChirinosVe, congresistas de diversas bancadas de manera conjunta emitimos este comunicado, el cual está abierto a la suscripción de más mujeres parlamentarias. #NoALaViolenciaContraLaMujer pic.twitter.com/09c90RxoRd — Flor Pablo Medina (@FlorPabloMedina) August 31, 2021

Denuncia grave

Patricia Chirinos denunció este martes que el premier Guido Bellido la agredió verbalmente dentro del recinto parlamentario cuando se instalaba la Mesa Directiva de la Junta Preparatoria.



"Sí pues, me agredió", aseguró en un primer momento Patricia Chirinos en entrevista con el programa Ampliación de Noticias. La congresista explicó que el hecho se originó cuando ella solicitó la oficina parlamentaria donde trabajó su padre Enrique Chirinos Soto.

"Por favor quisiera que me ayuden y me den esta oficina que ha sido de mi padre y tengo muchos sentimientos hacia esa oficina. Por favor ayúdeme. Y Bellido me dijo 'que te preocupas de eso, anda cásate', y yo le dije ¿perdón? he sido soltera, casada, divorciada y ahora soy viuda y me dijo: 'entonces ahora solo falta que te violen'. Él me lo dijo directamente", afirmó.



Patricia Chirinos señaló que en el momento de la agresión verbal se encontraba el congresista Jaime Quito (Perú Libre), Enrique Wong (Podemos Perú), José Jerí (Somos Perú) y "otros más por allí".



"Nadie dijo nada, yo fui la única que me defendí y por supuesto que sé hacerlo y muy bien", lamentó la legisladora.

Respuesta

El presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, negó nuevamente que haya agredido a la tercera vicepresidenta del Congreso, Patricia Chirinos, cuando esta solicitaba una oficina en el Legislativo.

En declaraciones a la prensa, Bellido indicó que no tenía ninguna confianza con ella. Además, al ser cuestionado sobre por qué la parlamentaria de Avanza País haría esta denuncia, Guido Bellido dijo que se podría tratar de un "plan".

"Es el plan que tienen de vacar al presidente, poco a poco avanzar porque hay ámbitos que tienen relación de ministros y que según ellos van a interpelar. Hay objetivos que están orientados al presidente, de querer ahora generar otro escenario en torno a la palabra que he dicho y es imposible que a alguien que no conoces pueda expresar eso", señaló.



Además, indicó que Patricia Chirinos se mostró "altanera" cuando Guido Bellido acudió al Congreso con su gabinete ministerial a pedir el voto de confianza.





