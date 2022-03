Avanza País pide acta de sesión del Consejo de Ministros | Fuente: Foto: PCM

Los congresistas Jorge Montoya y Alejandro Cavero, de Renovación Popular y Avanza País, respectivamente, solicitaron formalmente al jefe del Gabinete Ministerial, Aníbal Torres, la copia de la reciente sesión del Consejo de Ministros en la que se habría planteado el proyecto de adelanto de elecciones.

El parlamentario de Renovación Popular adelantó que, de ser falsas las declaraciones de Aníbal Torres en las que señaló que el presidente Pedro Castillo no anunció la propuesta de adelanto de elecciones que ya se había previsto en el Consejo de Ministros, procederán a interpelarlo y censurarlo, de ser necesario.

"Ante las declaraciones del premier Anibal Torres respecto a un supuesto proyecto de adelanto de elecciones, he solicitado a la PCM copia del acta de la sesión del Consejo de Ministros para corroborar si es cierto que esta haya sido una propuesta del Gobierno", dijo por su parte Alejandro Cavero.

El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, dijo que en el mensaje que dio el presidente Pedro Castillo ante el pleno del Congreso se decidió retirar un anuncio a última hora, referido a la propuesta de adelanto de elecciones generales.

"Ha faltado un anuncio que, a última hora, hemos decidido, él decidió no hacerlo. Me manifestó, 'doctor, vamos haciendo un último intento por la concertación en el Congreso, para corregir esta inestabilidad política que existe', 'puede ser que podamos lograr ponernos de acuerdo para afrontar los grandes problemas que tiene el país'; por esa razón, no hizo el anuncio de adelanto de elecciones generales, esa es la verdad", dijo.

En su mensaje, el presidente Pedro Castillo pidió al Congreso de la República priorizar los intereses del país por encima de las diferencias políticas. En su discurso ante el Parlamento, señaló que cada poder fue elegido para "cumplir su misión con responsabilidad, no para perder el tiempo en la confrontación inútil que solo termina afectando a los pobres".

"Es el momento de poner fin a las disputas mezquinas y trabajar por los grandes objetivos nacionales. Es momento de acabar con la polarización y la incertidumbre, que impiden nuestro crecimiento, progreso y desarrollo. Como presidente de la República, tiendo mi mano para construir puentes, promover el diálogo y trabajar juntos por la agenda país", señaló.

Ante las declaraciones del premier Anibal Torres respecto a un supuesto proyecto de adelanto de elecciones, he solicitado a la PCM copia del acta de la sesión del Consejo de Ministros para corroborar si es cierto que esta haya sido una propuesta del Gobierno. pic.twitter.com/ApRH7wXXCa — Alejandro Cavero (@AlejandroCavero) March 16, 2022

Oficio - Nro. 045 - 2022 del 15 de Marzo del 2022. pic.twitter.com/kccyNjV4EV — Jorge Montoya 🇵🇪 (@Alm_Montoya) March 16, 2022

"Insólito y desatinado"

Esta mañana, la congresista Patricia Juárez, presidenta de la Comisión de Constitución, cuestionó que el jefe del Gabinete Ministerial, Aníbal Torres, revelara que en el mensaje que dio el presidente Pedro Castillo ante el pleno del Congreso se decidió retirar un anuncio a última hora, referido a la propuesta de adelanto de elecciones generales.

"Me parece insólito, desatinado y un despropósito que el presidente del Consejo de Ministros salga a corregir la plana respecto a lo mencionado en el discurso por el presidente de la República. Me parece que esto no puede ocurrir, él es el portavoz del Gobierno y, como tal, si dio un discurso el presidente, ese es el mensaje a la Nación que ha querido llevar y no había la necesidad de añadidos o agregados o traducciones", criticó.

"Lo ha dejado descolocado, y en cuanto a la forma, creo que este es un tema que se está manejando en el Ejecutivo. Hay un entorno en el Gabinete y creo que tienen que haber analizado que, a pesar de querer, de una u otra forma, acabar con el Congreso y convocar a nuevas elecciones, debieron asesorarse mejor porque hay aspectos en la Constitución que señalan que no puede hacerse una modificación a la alternancia del poder", agregó.



La parlamentaria de Fuerza Popular consideró que existe una amenaza detrás el mensaje del presidente del Consejo de Ministros. Además, recordó que el Gobierno encuentra "obstáculos" en su intención de convocar a una Asamblea Constituyente, como la aprobación de la ley sobre la cuestión de confianza o la norma que precisa los aspectos del referéndum para poder plantear esta iniciativa.

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.

NUESTROS PODCASTS:

- ‘Espacio Vital’: ¿En qué se parecen el fútbol y el coronavirus? El Dr. Elmer Huerta responde: