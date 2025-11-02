Congreso anuncia procedimiento administrativo sancionador por mal uso de sus bienes: funcionario involucrado ya renunció

El Congreso de la República se pronunció este domingo respecto del uso de sus bienes, a raíz de una presunta inconducta funcional de uno de sus trabajadores luego de que se difundiera que se utilizó una cámara del Legislativo durante un evento político de Keiko Fujimori.

A través de un comunicado compartido en Facebook, señalan que toda disposición para el uso de bienes del Congreso se efectúa en el marco del Reglamento Interno de Trabajo y se autoriza únicamente para el uso exclusivo de las actividades parlamentarias.

En esa línea, precisan que “el uso de los bienes del Congreso y de los bienes públicos en general está totalmente prohibido para actividades privadas de cualquier índole”.

Proceso administrativo sancionador

Luego de que se conociera sobre el uso de estos equipos, en actividades que no tienen nada que ver con el Congreso, el pasado 31 de octubre se solicitó la apertura de un procedimiento administrativo sancionador.

“Se ha solicitado la apertura del procedimiento administrativo sancionador en el caso concreto, a fin de que, de encontrarse responsabilidad administrativa, se sancione de manera inmediata a quienes incumplen dicha normativa prohibitiva, conforme lo establece el artículo 105 del Reglamento Interno de Trabajo del Congreso de la República, sin perjuicio de las responsabilidades civiles o penales a que hubiera lugar”, se lee en el comunicado.

Asimismo, informaron que el funcionario involucrado en estos hechos presentó su carta de renuncia el último sábado 1 de noviembre de 2025.

Uso de cámara del Congreso en mitín de Keiko Fujimori

El jueves 30 de octubre, Keiko Fujimori anunció en la ciudad de Trujillo su precandidatura a la Presidencia de la República. Durante el evento que fue transmitido en sus redes sociales se pudo visualizar la presencia de cámaras del Congreso de la República.

Así lo muestran imágenes captadas por SOLTV, en las que se ve una cámara de video ubicada hacia el estrado donde Fujimori realizó el anuncio. La cámara tenía un distintivo en el que se lee “Congreso de la República Registro Secuencial 25459 Inventario Físico General 2024”.

Las imágenes muestran que el equipo fue manipulado por un hombre que lleva una gorra de color negro. De momento, el partido político Fuerza Popular ni su bancada parlamentaria se han pronunciado sobre el uso de este equipo.