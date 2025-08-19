Pleno del Congreso aprueba reconocimiento del perro pastor Chiribaya como patrimonio cultural de la Nación

La norma fue aprobada entre aplausos por los parlamentarios y excluida de segunda votación. La autora de esta norma es la congresista de APP Magaly Ruiz.

El Pleno del Congreso aprobó por unanimidad, con 93 votos a favor, el dictamen que propone declarar de interés nacional el reconocimiento de la raza canina perro pastor Chiribaya como patrimonio cultural de la Nación. La propuesta fue exonerada de segunda votación, con 92 votos.

La norma declara de importancia la investigación, protección, conservación y puesta en valor de esta raza, en atención a su importancia histórica, arqueológica, biológica y genética, como parte del legado de la cultura Chiribaya, civilización precolombina que se desarrolló en el sur del país.

Por su parte, Magaly Ruiz, congresista de APP y la autora de esta norma, destacó esta votación en sus redes sociales y que "la historia le hace justicia al Pastor Chiribaya". Además, indicó que los principales restos de esta raza de can fueron descubiertos en el actual distrito de El Algarrobal, provincia de Ilo, departamento de Moquegua, lugar donde actualmente funciona el Museo de Conservación.

Para tal fin, el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Cultura, el Gobierno Regional de Moquegua y la Municipalidad Provincial de Ilo, realizarán las coordinaciones necesarias para la implementación de la norma.