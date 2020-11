Leslye Lazo negó que iba a formar parte de esta lista, pese a que figuraba su nombre, más no su firma. | Fuente: Andina

El Congreso de la República informó que la lista alterna a la Mesa Directiva encabezada por María Teresa Cabrera por Podemos Perú fue retirada.

Dicha lista fue presentada por el congresista José Vega de Unión por el Perú minutos después de la inscripción de la lista liderada por Francisco Sagasti.

Sin embago, Leslye Lazo, de Acción Popular y quien figuraba en la lista alterna, negó que se le haya consultado su participación.

"No he firmado nada y no he aceptado formar parte de esta lista, evidencia de ello es que no aparece mi firma. Necesitamos generar consensos y unidad. Mi trabajo continuará en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos", apuntó.

En declaraciones a la prensa, Vega indicó que esta lista era encabezada por la parlamentaria de Podemos Perú, Maria Teresa Cabrera, quien venía desempeñándose en la anterior Mesa Directiva como tercera vicepresidenta.