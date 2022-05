La iniciativa pretende que los alcaldes puedan continuar más tiempo para que no corte su curva de aprendizaje | Fuente: Andina

La bancada de Fuerza Popular presentó este lunes en el Congreso un proyecto de ley de reforma constitucional a través del cual se busca restablecer nuevamente la reelección de gobernadores regionales y alcaldes.

Patricia Juárez es quien impulsa la norma porque propone modificar los artículos 191 y 194 de la Constitución Política del Perú para que las autoridades puedan continuar en sus cargos.

Los gobernadores regionales y vicegobernadores, al igual que los alcaldes y regidores, son electos para ejercer el cargo por cuatro años mediante sufragio directo. La modificatoria que plantea Fuerza Popular señala que todos ellos podrán ser reelegidos por un periodo sucesivo.

El objetivo de este cambio, según el fujimorismo, es contribuir a la profesionalización de la carrera política, así como optimizar la experiencia adquirida por dichas autoridades.

Para Patricia Juárez, la prohibición de la reelección inmediata de gobernadores regionales y alcaldes ha tenido un efecto negativo en su desempeño. Es por ello que se plantea que los burgomaestres sigan más tiempo en sus puestos para trabajar.

El proyecto de ley señala que la no reelección de autoridades corta el aprendizaje de las autoridades locales. “Del mismo modo, ha afectado la etapa de planificación de proyectos en las distintas municipalidades y gobiernos regionales, lo que ha impedido una eficiente gestión en los gobiernos subnacionales”, se lee en el documento.



El 10 de marzo del 2015 se publicó en el Congreso la Ley 30305, Ley de reforma de los artículos 191, 194 y 203 de la Constitución Política del Perú sobre denominación y no reelección de autoridades de los gobiernos regionales y de los alcaldes, la cual estableció que estas autoridades solo podían estar máximo un periodo de gestión.

Fuerza Popular promueve censura de ministra de Trabajo

La bancada de Fuerza Popular promoverá la censura contra la ministra de Trabajo, Betssy Chávez, luego de cuestionar las respuestas que ofreció ante el Pleno del Congreso como parte del proceso de interpelación que afrontó por la huelga de controladores aéreos ocurrido en Semana Santa.



El anuncio fue dado a conocer tras un comunicado, donde acusaron un "afán" de la ministra Chávez de "paralizar" la reforma del Servicio Civil al "pretender adscribir a Servir" a su sector. La bancada fujimorista dijo confiar en que otros grupos parlamentario se sumen a esta moción de censura por considerar que la permanencia de Betssy Chávez en esta cartera "es insostenible".

La titular de Trabajo se presentó ante el Pleno del Congreso de la República para responder el pliego interpelatorio de 17 preguntas relacionadas a la huelga de controladores aéreos, entre otros temas.

Betssy Chávez le responde a Fuerza Popular

"Cual fuera la respuesta que dé, ellos (Fuerza Popular) tienen previsto pedir mi cabeza, pero no por el tema de controladores aéreos, porque yo fui a explicar el derecho a huelga, ni por el tema de SERVIR, que ojo en estos momentos está en una comisión consultiva que no depende de mí, sino que depende de PCM", indicó la ministra de Trabajo en Tv Perú.

"Ni siquiera se molestaron en escucharme. No estuvieron, terminé mi sustentación, ingresaron y plantearon la censura, exponiendo los temas que ya yo había respondido. Entonces, es una orden. No sé si responden a intereses de orden económico, pero me permiten tener las legítimas dudas", añadió.