Pleno del Congreso rechazó otorgar facultades de investigación a Comisión de Fiscalización por caso 'Cofre'

Congreso Juan Burgos: "vamos a buscar una reconsideración en las siguientes horas"

El presidente de la Comisión de Fiscalización, Juan Burgos, denunció que el rechazo a la abstención de la moción 13251 evidencia una alianza de algunas bancadas con el Gobierno y aseguró que se buscará una reconsideración en las siguientes horas. | Fuente: RPP

El pleno del Congreso de la República rechazó este jueves otorgar facultades a la Comisión de Fiscalización para investigar el presunto uso irregular del vehículo oficial de la Presidencia de la República, denominado 'Cofre', para, supuestamente, facilitar la fuga de Vladímir Cerrón.

La moción 13251, que solicitaba por un plazo de 120 días las facultades de comisión investigadora a Fiscalización, obtuvo 45 votos en abstención, 16 en contra y 23 a favor.

El presidente de la Comisión de Fiscalización, Juan Burgos, afirmó que se buscará una reconsideración en las siguientes horas con la citada moción.

"Se ha quedado en el limbo porque han ganado las abstenciones. Es decir, no ha sido rechazado del todo, vamos a buscar una reconsideración en las siguientes horas, pero debemos tener los votos", expresó.

La moción 13251 también buscaba investigar un posible encubrimiento desde Palacio de Gobierno y la Policía Nacional del Perú, así como presuntas presiones o condicionamientos para cerrar la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (DIVIAC).

"Impune alianza"

Juan Burgos señaló que con la no admisión de la moción 13251 se ha verificado una "impune alianza" que existe entre las bancadas del Congreso que han votado en abstención y han votado en contra con el Gobierno Central". Sostuvo que estos grupos parlamentarios están renunciando a la posibilidad de "encontrar la verdad" y dijo que es una "vergüenza" lo que han hecho en el Pleno.

"Han votado porque sencillamente quieren seguir protegiendo este Gobierno (...) hay un cogobierno entre los que están acá, entre las bancadas. Y a mí no me sorprendería que planteen mi censura dentro de la Comisión de Fiscalización, no les interesa, ya tienen los votos para censurarme (...) les soy incómodo porque estamos fiscalizando", expresó.