El Pleno del Congreso rechazó el informe final de la Comisión de Ética que declaraba fundada la denuncia contra el congresista Acción Popular, Elvis Vergara, que recomienda su suspensión en el ejercicio del cargo y el descuento de sus haberes por 120 días de legislatura. Fueron 50 votos a favor, 60 en contra, y 4 abstenciones.

Más temprano, con 60 votos en contra, se rechazó el informe final que imponía a su colega de bancada, el congresista Jorge Flores Ancachi —también señalado como uno de 'Los Niños'— la sanción de suspensión en el ejercicio del cargo y descuento sus haberes por 120 días de legislatura.

Cabe recordar que la Comisión de Ética Parlamentaria aprobó en octubre de 2022 los informes finales que recomiendan suspender por 120 días sin goce de haber a los congresistas Elvis Vergara y Jorge Flores (Acción Popular), quienes son señalados de pertenecer al denominado grupo de 'Los Niños' que tendrían nexos con el gobierno del expresidente Pedro Castillo.

Elvis Vergara negó haber recibido un sol de gobierno de Pedro Castillo

El congresista de Acción Popular, Elvis Vergara habló el miércoles 29 de marzo con RPP Noticias tras aprobarse en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales el informe final que recomendaba su suspensión.

Sostuvo que la última reunión que tuvo con Pedro Castillo fue el 16 de marzo del 2022 para pedirle la salida de Aníbal Torres y cambios en el gabinete. Argumentó que las votaciones de la bancada de Acción Popular —como la primera vacancia contra el expresidente— fue por acuerdo del grupo parlamentario, mas no con el gobierno de turno.

"No he recibido un solo sol mal habido de parte ni del presidente [Pedro] Castillo ni de ninguna autoridad, sea ministro o viceministro o cualquier alto funcionario por algún voto. Y los votos de los congresistas de la bancada fueron fruto de acuerdos de la bancada. Y tercer lugar, en el supuesto que no les guste mi voto pues el congresista no puede ser juzgado por sus votos, eso lo dice la Constitución", aseguró.

Al ser consultado sobre las declaraciones de Lady Camones, quien señaló que hay indicios de delitos, pero eso lo determinará el Ministerio Público, cuestionó que se le haya denunciado "por chismes".

"Yo creo que hay que reformular la Constitución, el reglamento del Congreso, fortalecer las instituciones pilares de la democracia porque no podemos permitirnos sancionar drásticamente a un congresista por indicios, en otras palabras, por chismes. Es inverosímil", dijo en Sin Vueltas de RPP TV.