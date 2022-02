Gabinete ministerial de Aníbal Torres | Fuente: Andina

La presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, invitó al Gabinete Ministerial de Aníbal Torres a la sesión plenaria del martes 8 de marzo, para exponer la política general del Gobierno y solicitar el voto de confianza.

Mediante un oficio del Parlamento dirigido al premier, la titular del Congreso invitó al Gabinete Ministerial a presentarse a la sesión plenaria a las 4:00 p.m. del martes 8 de marzo, en virtud a lo dispuesto por el artículo 130 de la Constitución Política del Perú.

"La Representación Nacional escuchará su exposición y debatirá sobre la política general del Gobierno y las principales medidas que requiere su gestión", señala el documento difundido en la cuenta de Twitter del Parlamento.

La invitación se realizó en atención a la solicitud que contiene el Oficio D00042-2022-PCM-DPCM, enviado por el Ejecutivo.

¿Qué dicen las normas?

Según el artículo 130 de la Constitución Política del Perú, dentro de los 30 días de haber asumido sus funciones, el presidente del Consejo concurre al Congreso, en compañía de los demás ministros, para exponer y debatir la política general del gobierno y las principales medidas que requiere su gestión para plantear al efecto cuestión de confianza.

De acuerdo al artículo 82 del Reglamento del Congreso, dentro de los 30 días naturales de haber asumido sus funciones, el Presidente del Consejo de Ministros debe concurrir ante el Pleno del Congreso reunido en período de sesiones ordinario o extraordinario, acompañado de los demás ministros, para: a) Exponer la política general del Gobierno; b) Debatir la política general del Gobierno; y, c) Debatir las principales medidas que requiere su gestión.

Hasta el momento, Perú Libre, Somos Perú y Perú Democrático expresaron su apoyo al voto de confianza, mientras que Podemos Perú anunció que escuchará los programas del Gobierno antes de decidir el voto. De otro lado, el Partido Morado condicionó el voto al retiro del ministro de Salud y ministro de Transportes. APP también condicionó el voto a salida del ministro de Salud, así como de los ministros de Justicia, Transportes y Energía y Minas.



#TuCongresoInforma I El martes 8 de marzo se presentará el Consejo de Ministros, ante el #PlenoDelCongreso, para exponer las políticas generales del Gobierno desde las 4:00 p. m. pic.twitter.com/V3ZplrjSuk — Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) February 22, 2022

NUESTROS PODCAST



"Espacio Vital": Hay un riesgo de prematuridad asociada a una alta mortalidad de los niños, la niña culminará su crecimiento y no crecerá más, habrá un problema de desnutrición y con el problema de la anemia que es tan severo en el país, lo más probable es que no pueda desarrollarse en el colegio y no tenga la capacidad de tomar buenas decisiones, así lo reveló el doctor Napoleón Paredes, médico obstetra, especialista en terapia hormonal. Alertó que los casos de embarazo en adolescentes en la zona rural es casi el doble que en la zona urbana y en la selva es el doble que el promedio nacional, eso se debe a que las niñas están en un hacinamiento y muy expensas al abuso sexual y en la amazonia al tema cultural.

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.