María Teresa Cabrera rechazó que haya mercenarios en el Congreso. | Fuente: Foto: Congreso / Video: RPP

La sesión de este viernes del Pleno del Congreso estuvo marcada por un incidente entre María Teresa Cabrera (Podemos Perú) y Daniel Olivares (Partido Morado), luego que este último utilizada una expresión que la legisladora consideró ofensiva.

Cabrera Vega, tercera vicepresidenta del Congreso, rechazó que haya mercenarios en el Congreso y emplazó al parlamentario morado a que demuestre sus afirmaciones.

“Rechazamos que haya mercenarios en el Congreso. En nuestra bancada no los hay. Retamos al congresista Daniel Olivares a que pruebe y demuestre en este Congreso, que sea lo suficientemente hombre y venga a acreditar con pruebas que somos mercenarios de la política”, sostuvo.

Olivares tomó la palabra y pidió disculpas por sus expresiones, pero la legisladora de Podemos Perú solicitó que intervenga la Comisión de Ética.

“Al parecer (Olivares) desconoce lo que significa la palabra mercenario. No hemos recibido dinero ni ninguna prebenda. Hemos actuado como funcionarios responsables por nuestras convicciones. Que venga, que nos dé explicaciones a todos; y pido, exhorto, a la Comisión de Ética que tome cartas en el asunto, porque estas conductas nos han dañado a todos, en lo personal y como Parlamento”, remarcó Cabrera.

Pedido a Vizcarra

En otro momento del debate, la legisladora Yessica Apaza, de Unión por el Perú (UPP) pidió entre lágrimas que el presidente Martín Vizcarra tome atención a Puno, una de las regiones más golpeadas por la pandemia del nuevo coronavirus.

“Este corazón tan ingrato del presidente, la verdad, no entiendo. Se lo hemos pedido al señor premier. (...) Me apena mucho, porque muchos de los profesionales están muriendo y hasta ahora no dicen nada este presidente”, señaló la parlamentaria.