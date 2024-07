¿Cuánto deben gastar diariamente los congresistas en sus viajes oficiales al exterior y quién los fiscaliza? [INFORME]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Congreso El exoficial mayor del Congreso, José Cevasco, indicó a qué instancias del Parlamento los legisladores debían rendir cuentas de sus gastos de viajes al exterior.

El dominical 'Punto Final' reveló que congresistas como María del Carmen Alva, Alex Paredes, Rosselli Amuruz, Rosangella Barbarán, Patricia Chirinos, entre otros, habrían hecho gastos excesivos durante sus viajes oficiales al extranjero.

En ese sentido, según el reportaje, María del Carmen Alva viajó a Suiza y su estadía le costó al Parlamento 2 100 dólares por seis noches. A ese mismo destino fue su colega Alex Paredes, pero en su caso el gasto fue de 997 dólares.

Otros parlamentarios como Ernesto Bustamante, Rosángella Barbarán y Wilson Soto también viajaron a Suiza. Por estos dos últimos, el Congreso pagó 3 543 dólares solo por boletos de avión.

Asimismo, Roselli Amuruz viajó a los Emiratos Árabes, Estados Unidos y Francia. En ese último país, el programa reveló que la parlamentaria de Avanza País entregó al Congreso comprobantes por haber gastado 93 euros en un restaurante, en el cual consumió una copa de vino. Al ser consultada por ello, la legisladora dijo no recordar los montos.

Además, Amuruz cambió su itinerario de regreso de Nueva York a Miami, generando un costo adicional de $305 para el Congreso. En otro viaje a Francia, la legisladora se hospedó en el hotel Le Parchamp, con un costo de $ 1 804.76 por tres noches.

Respecto a los viáticos que se les pueden asignar a los legisladores por estos viajes y las instancias a las que deben rendirle cuentas, RPP conversó con el exoficial mayor del Congreso José Cevasco.

¿Cuánto deben gastar diariamente los congresistas en sus viajes oficiales al exterior y quién los fiscaliza?

Cevasco Piedra señaló que, en sus viajes oficiales al exterior, el Congreso les asigna a los parlamentarios un monto diario de viáticos que no deberían exceder. En ese sentido, sostuvo que dicho monto varía según el destino al que se dirigen.

"Hay una escala de viáticos diarios respecto al lugar del viaje, América Central, África, Asia, etc. El viático menos costoso es cuando viajas a Centroamérica, donde corresponde 340 dólares diarios; y el más caro es cuando vas a Europa, 540 dólares diarios (...) De ahí tiene que destinar su habitación, alimentación y transporte. De ahí no se puede mover, de todos los gastos tienen el límite", indicó.

Respecto a la frecuencia de esos viajes, el exoficial mayor del Congreso indicó que estos ya están previstos en el presupuesto anual del Legislativo y que el mismo Parlamento designa a quienes harán los viajes.

"Anualmente el Congreso puede planificar los viajes a los organismos internacionales a los cuales pertenece. Por ejemplo, la Unión Interparlamentaria Mundial se conoce que se reúne, por lo menos, dos veces al año y va una delegación del Perú, de manera que se puede planificar la adquisición de boletos de avión. Lo mismo sucede para el Parlamento Latinoamericano o podría suceder para el Parlamento Centroamericano; es decir, hay organismos que ya se conocen y se podría prevenir las adquisiciones de boletos de avión", aseveró.

"El Congreso los designa, y entiendo que a efectos de poder mantener una política permanente y de seguimiento de los temas que se debaten en esos organismos internacionales, las comisiones ya están preestablecidas para todo el periodo: tres años, dos años", agregó.

En esa línea, precisó que los legisladores solo pueden viajar oficialmente a actividades de los organismos internacionales de los cuales forma parte el Congreso.

"¿Cuándo viajan? Cuando van en comisión de servicios por parte del Congreso a los organismos internacionales a los cuales pertenece el Parlamento. Es decir, si un parlamentario desea viajar a una invitación en Israel de una organización a la cual no pertenece el Parlamento ni el Perú, no se le otorga el viaje", resaltó.

Respecto al rendimiento de cuentas, Cevasco Piedra indicó que durante la presidencia del Parlamento de José Williams (Avanza País), la Mesa Directiva "aprobó un acuerdo" que estableció que "los parlamentarios deberían remitir esos informes a las comisiones para las cuales es de interés el viaje realizado y también podrían ser llamados para exponer a las comisiones (…) los beneficios del viaje". "Por lo general, rinden informes ante el Consejo Directivo", acotó.

"La asignación de los viáticos, al rendirse las cuentas, una vez retornado el congresista del viaje, pasa a la Dirección General de Administración y también es supervisado por la Oficina de Control Interno del Congreso, ahí verifican, en una semana o diez días, es corto. Además, deben adjuntar las boletas y pedir comprobantes que deben adjuntarse en la rendición de cuentas", precisó Cevasco.

Asimismo, el exfuncionario del Parlamento remarcó que el consumo de bebidas alcohólicas no estaría contemplado en los gastos permitidos a los congresistas durante sus viajes oficiales. Además, indicó que si los parlamentarios hacen modificaciones a su itinerario de retorno, por temas personales, ellos deben asumir los gastos.

"No, no sé si las bebidas alcohólicas están dentro del concepto alimentación, creo que no. En otros casos que yo he visto (…) ese tipo de costos son asumidos en forma personal por el congresista en caso se le antoje un aperitivo", indicó.

"No es la primera vez que un parlamentario puede cambiar de itinerario de retorno, aprovechando el viaje que está en el exterior; y ese segmento generalmente es pagado por el congresista que ha hecho el cambio de boleto de avión", manifestó.

"El Congreso, bajo ningún concepto, puede aprobar un cambio de itinerario, salvo que haya una tormenta, un asunto de carácter mayor por el que se puede asumir un cambio de itinerario de retorno", aseveró.

Finalmente, Cevasco indicó que la "norma madre" por la que se fija el monto asignado al Congreso para viajes oficiales al exterior parte de un decreto supremo del Ejecutivo.

"La escala de viáticos que se les otorga a los parlamentarios para viajes al extranjero fue aprobada en un decreto supremo del 2013 por parte del Ejecutivo y el Congreso los ratificó", señaló.

"La norma madre del concepto de los viáticos es dada por el Gobierno (que) debería por empezar modificando ese decreto supremo del año 2013; actualizarlo quizá con precios menores para generar un ahorro", puntualizó.