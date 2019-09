El congresista Richard Arce compartió imágenes de armamento en el Congreso de la república. | Fuente: Twitter: Richard Arce

Dos fotografías de armamento dentro del Parlamento fueron compartidas por el congresista Richard Arce a través de su cuenta de Twitter. Según informó, estas imágenes fueron tomadas desde las ventanas de su despacho, el cual está ubicado en el tercer piso de Palacio Legislativo, señaló.

¿Vamos arreglar las diferencias con la fuerza de los argumentos o con las fuerzas de las armas? No autorizan ingresar a los ministros ni asesores pero sí autorizan el ingreso de personal con armamento y pertrechos. Pdte. @Pedro_Olaechea cuál es la explicación?? pic.twitter.com/KWg9TwOjj0 — Richard Arce (@RichardArcePeru) September 30, 2019

“¿Quién es el que ha dado la orden? Esa es la gran pregunta que le he lanzado en el Pleno. Él [Pedro Olaechea] no ha sabido responder. Simplemente lo ha tomado como si no fuera un problema mayor”, dijo en RPP Noticias.

“Lo correcto era que él intervenga”, señaló el parlamentario.

Actualización

El legislador de Nuevo Perú compartió nuevamente dos fotografías en las que se ve que el armamento militar fue retirado del lugar.