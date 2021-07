Daniel Olivares, vocero de la bancada del Partido Morado. | Fuente: Congreso de la República

El parlamentario Daniel Olivares, vocero de la bancada del Partido Morado, afirmó que "nadie está por encima de la ley" y en tal sentido, consideró que el Congreso de la República debió acatar la resolución que ordenó suspender la elección de magistrados del Tribunal Constitucional.



En entrevista con el programa Ampliación de Noticias, Daniel Olivares sostuvo que en la elección de magistrados originó un enfrentamiento porque se ha mezclado la discusión jurídica de prerrogativas del Congreso de la República y del Poder Judicial con una discusión política.



"Nadie está por encima de la ley, el Poder Judicial puede sacar una medida cautelar como esa y nosotros podemos no estar de acuerdo, pero si no estamos de acuerdo podemos apelarla, subsanar y poder continuar. Como cualquier ciudadano, cualquier cosa que no creamos que es correcta, se apela, se reclama y se sigue los caminos, hasta ahí la parte legal. Todo lo demás es ruido político para mí", dijo.



"Nadie tiene corona"

Daniel Olivares recordó que la postura de la bancada del Partido Morado, junto con el Frente Amplio y el Frepap, ha sido la de acatar la medida cautelar del Poder Judicial y luego apelarla.



"Nadie tiene corona y todos bajo un estado de derecho estamos bajo control constitucional", afirmó.

Además, Daniel Olivares aclaró que la Junta de Portavoces decidió ayer invitar a la presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, y al fiscal supremo Pablo Sánchez, encargado de la Fiscalía de la Nación, ante la Comisión Permanente que comienza a trabajar desde hoy.

De otro lado, Daniel Olivares sostuvo que el Congreso de la República debe enfocarse en terminar de aprobar las "leyes más imprescindibles" pendientes y preparar una buena transferencia a los nuevos parlamentarios.



"Esa chamba si la hacemos desde todos los espacios políticos puede ser positivo para que el próximo Congreso no empiece de cero y no se sienta este vacío y no empiecen con leyes malas al inicio, sino que le hagamos una buena inducción. Si hay proceso de transferencia en el Ejecutivo, ¿por qué no puede haberlo en el Congreso?", expresó.







