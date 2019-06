| Fuente: RPP / Foto: Andina

El presidente del Congreso, Daniel Salaverry, respondió a los parlamentarios que cuestionaron la acción de amparo que presentó ante el Poder Judicial para anular el informe de la Comisión de Ética que recomienda suspenderlo 120 días.

En contacto telefónico con el programa Conexión de RPP, afirmó que no hace uso de "esta herramienta constitucional" para evitar que lo investiguen, si no para que se respete el debido proceso, que en su caso dijo, "está viciado desde el principio".

Afirmó que la bancada de Fuerza Popular y la del Apra buscan sacarlo de la presidencia de la mesa directiva, porque les es incómodo. Además, indicó que debido a sus discrepancias con el fujimorismo, su exbancada usa las instancias del Parlamento para vengarse de él, así como de otros congresistas.

"La comisión de Ética se ha convertido para ellos en un arma de venganza contra sus adversarios políticos y eso es lo que hay impedir. Por eso he acudido al Poder Judicial [...] para que se garantice mi derecho a la defensa y el debido proceso y que se haga una investigación imparcial, objetiva y justa, y quienes me investiguen y tomen una decisión no tengan ningún tipo de sesgo contra mí", afirmó.

"Me sorprende que quienes ayer (durante el debate por la cuestión de confianza) se mostraban como terribles defensores de la Constitución, ahora cuestionan que haga uso de una herramienta constitucional como el amparo" Daniel Salaverry



Salaverry cuestionó que el congresista de Fuerza Popular, Marco Miyashiro, quien presentó la denuncia contra él, por supuestamente presentar un informe de su semana de representación con fotos adulteradas, también vote en la comisión de Ética, un hecho que calificó de inconstitucional.

"Cualquier ciudadano lo primero que va a pedir es que quien lo juzgue o lo investigue lo haga de manera imparcial y objetiva, y cómo pueden ser imparciales congresistas que hace poco me han firmado una moción de censura para sacarme de la presidencia". manifestó.

En ese sentido, pidió que quienes tomen la decisión en su contra "sean congresistas que no tengan ningún tipo de objetivo político o venganza, como obviamente lo tienen los integrantes de Fuerza Popular que integran esa comisión".

El origen de la ruptura con Fuerza Popular

Salaverry afirmó que su oposición al proyecto de Ley de Financiamiento de Partidos Políticos que respaldo Fuerza Popular en diciembre de 2018 y que no fue aprobada, fue el detonante para que la cúpula de su exbancada y el Apra lo ataquen y quieran sacarlo de la mesa directiva

"Cuando yo me opuse a que se apruebe esta ley de financiamiento fue el punto de quiebre, no me lo perdonaron hasta el día de hoy, ni el Apra ni Fuerza Popular. No perdonaron que no haya permitido que aprueben su ley para que se le archiven todas sus denuncias", aseveró.

Además, el presidente del Congreso dijo que si lo suspenden se ira a su casa, pero advirtió que otros parlamentarios se irán a prisión. "Mi iré a mi casa cuatro meses suspendido, arbitrariamente por la cúpula de una bancada, pero en el 2021, estoy seguro que al final muchos no se irán a sus casas sino a Castro Castro".