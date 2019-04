Daniel Salaverry: Me preocupa que "la mesa directiva caiga nuevamente en manos de Fuerza Popular"

Daniel Salaverry no descartó presentarse a la reeelección de la presidencia de la Mesa Directiva del Congreso. | Fuente: RPP noticias

Al presidente del Congreso, Daniel Salaverry, le preocupa la presencia de Fuerza Popular en la nueva mesa directiva del Congreso, que entrará en funciones a partir de agosto de este año. Explicó en RPP Noticias que la presencia del grupo fujimorista podría frenar “reformas importantes” de su gestión.



“Me preocupa, sí, que la mesa directiva caiga en nuevamente en manos de Fuerza Popular, porque pueden quedarse frustradas decisiones que hemos tomado y que han permitido que haya una gestión más transparente y que ha permitido sacar adelante reformas importantes”, opinó en ¿Quién tiene la razón?



Además, el titular del legislativo aseveró que su gestión en el Parlamento ha permitido que exista una “relación de respeto mutuo con el Ejecutivo”, sin los niveles de confrontación que había durante las gestiones anteriores de Luz Salgado y Luis Galarreta.



No descartó que pueda postular a la reelección de la presidencia de la mesa directiva, pues eso se verá cuando alguna bancada apueste por él, ya que es independiente. Paradójicamente, Daniel Salaverry no desea que sea de Fuerza Popular, cuando logró este puesto con este partido.



“Uno no forma parte de una manada, uno es una persona pensante. Mi compromiso está con el país, con hacer las cosas que el país necesita para el desarrollo. Y que podamos convivir en armonía para mejorar la calidad de vida de los peruanos”, aseguró.