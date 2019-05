El presidente del Congreso Daniel Salaverry sustentó su defensa en la denuncia presentada en su contra, por haber presentado informes de representación presuntamente falsos. | Fuente: Twitter: @ComisionEticaP

El presidente del Congreso, Daniel Salaverry se presentó este lunes a la Comisión de Ética del Parlamento para explicar sobre una denuncia en su contra, por haber presentado informes de representación presuntamente falsos. Este argumentó que su rúbrica había sido falsificada.



“A pesar de que he demostrado con documentos y peritajes. Los congresistas de Fuerza Popular me han atacado y la congresista Milagros Salazar me ha dicho que abandones la presidencia del Congreso. No se puede usar la Comisión de Ética para atacar y desacreditar a un enemigo político”, afirmó a la prensa a la salida de su exposición.



El congresista presentó un informe pericial grafotécnico que demostraría una falsificación de su firma, elaborado por el perito José Luis Carrión Cabrera. “¿Por qué me quieren sancionar por un hecho que no he cometido?”, se cuestionó el titular del legislativo.



Horas antes, la Comisión de Ética acordó iniciar una indagación preliminar contra Daniel Salaverry por, presuntamente, haber presentado actividades realizadas hace años para justificar representaciones que no realizó. El congresista dijo que tiene la voluntad de colaborar en la investigación.