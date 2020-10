El parlamentario fue denunciando por su ex asesora. | Fuente: Andina

El congresista Lenin Checco de la bancada del Frente Amplio fue denunciado este jueves por agresión y acoso laboral por parte de su exasesora, la expostulantel al Congreso, Gabriela Salvador.

Mediante su carta de renuncia, la denunciante señaló que Checco cometió "abuso de autoridad, violación a la intimidad personal y acoso laboral". En la misiva, Salvador narra que el último 3 de octubre, el parlamentario acudió a su domicilio para acusarla de un supuesto reglaje "sin fundamento alguno" y que este le arrebató el celular de manera agresiva para revisarlo.

"Mantenerme a su lado sólo sería faltarme el respeto a mí misma. Agradezco la recomendación, pero mi ética y mis principios no son faltar a la verdad", expresó.

"Lo sucedido es muestra de abuso de autoridad, violación a la intimidad personal –cabe precisar que se verificó que el equipo celular de mi propiedad que usted tuvo bajo su custodia estuvo prendido en diferentes ocasiones– y, sin duda, acoso laboral", agregó.

La misiva concluye con el agradecimiento por la oportunidad laboral en el despacho, pero "no me permito cruzar a mí misma líneas rojas. Hacerlo sería caer yo también en un falso discurso, que, por ética y compromiso con lo aprendido desde niña, no haré".

La denunciante dijo esperar que la Comisión de Ética del Frente Amplio pueda tomar una decisión sobre el comportamiento del Parlamentario.

