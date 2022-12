Diego Bazán denuncia que Jefe de la Región Policial Lima intentó impedir la llegada de congresistas al Parlamento

Diego Bazán fue uno de los que impulsaron la tercera moción de vacancia presidencial | Fuente: RPP

El congresista y presidente de la comisión de Defensa, Diego Bazán, denunció que el Jefe de la Región Policial Lima, Manuel Lozada, intentó no permitirles a los parlamentarios ingresar al Palacio Legislativo cuando se iba a votar la moción de vacancia presidencial. En ese sentido, aseguró que varios colegas le informaron sobre esta irregularidad.

"Varios congresistas han denunciado y me han indicado como presidente de la comisión de Defensa que tome cartas en el asunto ante la negativa de algunos efectivos policiales que recibieron la orden del jefe de la Región Policial Lima de no permitirles ingresar al Parlamento de la República. Saludo la valerosa acción del jefe de seguridad del Congreso, coronel Gutiérrez, y de los miembros de seguridad del Estado, que lograron que varios congresistas ingresen, no por los caminos que regularmente se utilizan, sino por otro lado para que logren votar en el tema de la vacancia", señaló a RPP Noticias.

Diego Bazán también acusó al exministro del Interior Willy Huerta de haber dado la orden para que los manifestantes ingresen al Congreso, lo que hubiera provocado un grave riesgo para la seguridad de todos los legisladores.

"Aparentemente el señor Willy Huerta, que es una persona que debería hoy, si se demostrase eso, estar prisionero, porque aparentemente habría llamado al jefe de seguridad del Congreso a darle la orden de abrir las puertas del Congreso de la República para que ingresen los manifestantes. Es un delito gravísimo permitir eso, ese era la forma de someter al Parlamento y no permitir que se realice el proceso de vacancia", afirmó el congresista.

Jefe policial responde

El general Manuel Lozada, jefe de la Región Policial Lima, se comunicó con RPP Noticias y negó que él haya dispuesto alguna autorización para permitir el ingreso de manifestantes al Congreso ni bloquear el ingreso de parlamentarios a la sesión que se dio este miércoles para debatir la moción de vacancia presidencial.

"El congresista Diego Bazán ha dijo que yo he ordenado que no ingresen congresistas a votar. Muy por el contrario, yo no doy ninguna orden. No había ni hay ninguna restricción para el ingreso de congresistas ni tampoco para sus salidas", sostuvo.

Lozada también afirmó que en ningún momento hubieron desmanes pues siempre la Policía Nacional tuvo bajo control el orden público.

"En todo momento tuvimos el control del orden público, sí se ha impedido el tránsito vehicular en la avenida Abancay, pero no hubo ningún costo social, ni contra la propiedad pública o privada", añadió.