Diego Bazán sobre demanda competencial ante el TC: "No está bien que el Ejecutivo interprete como le de la gana"

Diego Bazán, congresista de Avanza País. | Fuente: Andina

El congresista de Avanza País, Diego Bazán, indicó que la demanda competencial presentada por el Parlamento ante el Tribunal Constitucional contra el Ejecutivo, por el tema de la cuestión de confianza, es una herramienta legítima.

"Hay que aclarar a la población que esta es una herramienta que el Congreso tiene ante la libre interpretación que el Ejecutivo ha dado en este tema", aseguró en Ampliación de Noticias de RPP.

"Si bien es cierto, el Ejecutivo tiene la facultad de presentar este tema de la cuestión de confianza, también es totalmente válido que la Mesa Directiva lo declare improcedente. Lo que no está bien es que el Ejecutivo interprete como le de la gana esta situación", acotó.

Por ello, Bazán dijo que espera que el Tribunal Constitucional se pronuncie e interprete como se debe esta situación.

"Ante este conflicto de competencias, que se da ante una posible confusión de las competencias o ante una invasión, y así lo sentimos en el Congreso [...] nosotros estamos presentando esta demanda competencial y esta medida cautelar que esperamos se dé en el más corto plazo posible", afirmó.

El Ejecutivo quiere cerrar el Congreso

El parlamentario de Avanza País apuntó que el presidente de la República, Pedro Castillo, está buscando el cierre del Congreso y no pretende para nada encontrar consenso con el Legislativo, por ello, recalcó que no le dará la confianza al Gabinete de Betssy Chávez.

"No se trata de que el Ejecutivo o el presidente de la República tengan la voluntad de poner un Gabinte que busque consensos, lo está demostrando. La señora, actual premier Betssy Chavez, ha sido censurada, genera conflictos, no solo con el bloque democrático sino con el oficialismo. Entonces, eso denota que no hay voluntad de diálogo ni de consenso", aseveró.

Bazán aseveró además que, personalmente, no brindará el voto de confianza al Gabinete Chávez. "Para mí, no hay forma, porque no da garantía de nada. La única garantía por parte del presidente es que después que se vaya la señora Betssy Chávez ingrese un Gabinete peor. Y así se fuerza la segunda figura de confianza con la unica intención de cerrar el Congreso de la República", dijo.

"La lección que tenemos que dar es de que el Congreso y el fuero parlamentario se repeta, y eso lo hacemos a través de la presentación y del voto a favor de la moción de vacancia", concluyó.