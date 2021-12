Dina Boluarte, ministra de Desarrollo e Inclusión Social. | Fuente: Andina

La ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte habló sobre las renuncias en el grupo parlamentario de Perú Libre y señaló que "desde el inicio no ha sido una bancada unida" y que lo ocurrido en la víspera con la votación dividida por la moción de censura contra la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, aceleró la salida de los congresistas.

"Ha habido desacuerdos al interior, nunca se ha sentido una bancada consolidada y eso es lo que ayer ha resultado respecto de no haber apoyado la moción de (Guillermo) Bermejo y hay tres renuncias (Guillermo Bermejo, Hamlet Echevarría y Betssy Chávez). Era de esperarse, en algún momento se iba a dar esto", dijo a la prensa.

Boluarte criticó que en Perú Libre se den indicaciones "desde arriba como si fuera un solo pensamiento a todo un grupo de personas". Señaló que, si bien se deben deciden acuerdos conjuntos porque "no se puede ir cada quien por su lado", "tampoco se puede permitir que desde un lado se esté digitando a la bancada".

También cuestionó el voto del Pleno del Congreso en contra de la moción de censura contra Alva, porque era una oportunidad de ver "la conducta de la presidenta del Congreso" a quien se acusó de supuestamente hablar contra la institucionalidad peruana en España.

"Yo creo que esa frase otorongo no come otorongo no se debe repetir en este Congreso", dijo y afirmó que es notorio un acoso desde el Parlamento al Ejecutivo.

Ley sobre referéndum

Además, Boluarte calificó de inconstitucional el proyecto de ley aprobado el jueves en el Congreso que establece que establece que un referéndum para convocar a una Asamblea Constituyente no procede sin que exista una reforma constitucional que sea aprobada previamente por el Parlamento.

"Están quitándole el derecho a la sociedad de platear algún proyecto de referéndum, situación que es inconstitucional. Están de espaldas al gobierno. Pregunto a la comisión de Constitución del Congreso qué miedo tienen de reformar la Constitución, si lo único que queremos hacer es restablecer los derechos recortados a la población durante estos treinta años, que es tener agua desagüe, mejores pistas y veredas, mejor educación", manifestó.



