Discrepancias entre congresistas de izquierda y derecha sobre el adelanto de elecciones

La Mesa Directiva del Congreso presentó un proyecto de resolución legislativa que propone adelantar para el 15 de febrero la fecha de inicio de la segunda legislatura, con el objetivo de agilizar la segunda votación del adelanto de elecciones para el mes de abril de 2024, tal como lo propuso el Gobierno de Dina Boluarte.

En diciembre de 2022, el Pleno del Congreso aprobó la iniciativa con 93 votos a favor, 30 en contra y una abstención. Para que el adelanto de los comicios se concrete, en la segunda legislatura se debe conseguir el mismo número de votos o más.

Los congresistas Diego Bazán (Avanza País) y Edgar Tello (Bloque Magisterial), de bloques de derecha e izquierda, respectivamente, se presentaron en Ampliación de Noticias de RPP para opinar y dar sus perspectivas sobre la propuesta para adelantar las elecciones.

Ambos saludaron el adelanto de elecciones, pero Edgar Tello enfatizó que se debe escuchar los reclamos de los manifestantes, entre ellos la instalación de una Asamblea Constituyente, que estaría a cargo de redactar una nueva Constitución que reemplace al texto redactado en 1993, en el Gobierno de Alberto Fujimori.

Así, el legislador dejó entrever que, si no se incluye la propuesta de referéndum en medio de las reformas que acompañarán al nuevo proceso electoral de 2024, su bancada no apoyaría la votación para adelantar los comicios. Acotó que ignorar el reclamo de un sector de la ciudadanía sería “darle la espalda a la calle”.

“La calle pide una consulta para un referéndum para la Asamblea Constituyente, y creo que no tomar en cuenta el adelanto de elección y agregar esta consulta no sería estar buscando solución a la crisis. No se trata solo de adelantar la fecha, hacer cambios y nos vamos todos, no”, aseveró.

“Estamos de acuerdo en que se ratifique la votación para el adelanto de elecciones, pero hay que escuchar a la calle. No es condicionar, es buscar una solución”, agregó.





Diego Bazán y Edgar Tello estuvieron esta mañana en la cabina de RPP Noticias. | Fuente: Congreso

¿Están en riesgo los votos en la segunda legislatura?



La posición mostrada por Tello demostraría que las bancadas de izquierda condicionarían el referéndum para ratificar la votación en la segunda legislatura que, de aprobarse el proyecto de la Mesa Directiva, iniciaría el 15 de febrero.

El congresista Diego Bazán saludó el plazo propuesto por la Mesa Directiva para que las bancadas, sean de derecha o izquierda, usen ese tiempo para garantizar y ratificar los 93 votos obtenidos en diciembre de 2022.

“Espero que este espacio permita las reuniones entre bancadas en el Congreso y que se garantice esta segunda votación. Estoy convencido que no se puede perder esta segunda votación, sería un pésimo mensaje a la nación si no se llega a los 87 votos”, precisó.

Sin embargo, Bazán alertó que la posición, que quieren adoptar algunas bancadas de la izquierda, pone en riesgo la segunda votación para garantizar el adelanto de las elecciones para abril de 2024.

“La segunda votación se pone en riesgo por esta postura que tienen los bloques de izquierda que quieren condicionar el tema de la Asamblea Constituyente”, mencionó Bazán.

“Si quieren cambiar la Constitución, que postulen en las próximas elecciones, que tengan 87 congresistas para que reformen la Constitución para introducir la Asamblea Constituyente”, sentenció.