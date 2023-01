Mujer embarazada que denunció a Katy Ugarte por despido: Niego categóricamente comunicado sobre desempeño laboral

Melissa Gómez: "A otra trabajadora que estaba embarazada le han dado un trato diferente, no la despidieron" | Fuente: RPP Noticias

Melissa Gómez Cáceres, habló en RPP Noticias sobre la situación de su despido por parte de la congresista Katy Ugarte, cuando ella se encontraba con seis meses de embarazo. Declaró que ingresó a trabajar cuando otra trabajadora había renunciado por maltrato laboral.

"Yo empiezo a trabajar a finales de febrero del 2022, me llaman para suplir a una trabajadora que había renunciado por maltrato de parte del asesor Roger Torres. Mi despido es también a causa de un cabio de personal, no he sido la única persona, han sido tres personas", declaró en La Rotativa del Aire-Edición Noche.

"Las rotaciones en el Congreso son habituales, pero yo estoy embarazada. Se rotó un comunicado sobre mi desempeño laboral, que niego categóricamente. Soy una profesional", agregó respecto a los argumentos de parte de la congresista Ugarte sobre la razón del despido.



Por otro lado, contó que cuando avisó al asesor y a la parlamentaria que se encontraba embarazada, Roger Torres "el asesor del despacho, entre broma y verdad, comenzó a decir que ahora voy a comenzar con los permisos y las licencias"

"Era cierto lo que estaba diciendo, me he tenido que levantarme para tener citas para no chocar con el horario laboral, incluso me preguntó dónde quedaba mi clínica para saber la distancia y cuánto me iba a demorar", comentó en La Rotativa del Aire-Edición Noche.

Maltrato laboral

Pese a ello, Gómez Cáceres comentó que el asesor se comunicó con su persona para mostrarle su preocupación sobre el despido y el intento de denuncia de Katy Ugarte a una comisaría contra Melissa. "Me dijo [Katy Ugarte] que iba a denunciar y tenía que realizar mi cese en la noche cuando al día siguiente estaba claro el cese", comentó.

Al respecto, Melissa Gómez denunció que la congresista Katy Ugarte priorizó la permanencia del trabajo de otra persona que también se encontraba embarazada. "A otra trabajadora que estaba embarazada le han dado un trato diferente, no la despidieron", agregó en La Rotativa del Aire-Edición Noche.

"Los cargos de confianza son así, pero para eso existen leyes que ellos [los congresistas] proponen y aprueban, son los primeros en respetar. Recurrí al presidente del Congreso, he enviado un escrito donde apelo a ellos y a que cumplan con las leyes".