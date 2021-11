Edgar Tello, congresista de Perú Libre. | Fuente: Andina

El parlamentario de Perú Libre, Edgar Tello Montes, aseguró que en su bancada no hay una ruptura, pese a que 16 integrantes votaron en contra de la confianza al Gabinete Ministerial de Mirtha Vásquez.

“Es parte de la democracia que hay en nuestro país y en la bancada. Es parte de la decisión de los congresistas. El hecho que no haya habido coincidencia en esta oportunidad, no quiere decir que haya habido una ruptura de la bancada, por el contrario, hay respeto mutuo y en puntos comunes nuevamente volveremos a unificar un solo criterio de respaldo”, indicó en RPP Noticias.

“No ha habido diferencias antagónicas, al contrario, es parte del proceso democrático. El hecho de no haber coincidido en esta última decisión no quiere decir que no estamos conversando, sino por el contrario”, expresó.

Para Edgar Tello, el voto de confianza a Mirtha Vásquez es “un paso importante a la gobernabilidad del país en beneficio de todos los peruanos”.

“Esperamos que el Gabinete aplique y ratifique los compromisos anunciados en campaña y expresados el 28 de julio”, manifestó.

Asimismo, consideró que el Gobierno de Pedro Castillo utilizará el diálogo para consensuar y permitir que la gobernabilidad del país siga en marcha.

“Va a primar la cordura y la coherencia en esta nueva etapa. Al margen de las diferencias. Soy un convencido de que el Ejecutivo va a seguir agotando el diálogo para llegar a los grandes consensos que el país necesita, para garantizar esa gobernabilidad”, indicó.

Respecto a la designación de funcionarios por parte del presidente Castillo, el congresista del oficialismo recalcó que el mandatario está buscando los mejores profesionales para que puedan llevar a cabo los compromisos asumidos en campaña.

“Los que no han ganado las elecciones quieren poner a los ministros y eso tampoco podemos aceptar. Tienen que aceptar las decisiones que tome el presidente de la República”, aseveró Tello.





