El último martes, vía redes sociales, se suscitó una polémica entre el presidente de la Comisión de Presupuesto del Parlamento, José Luna, y el ministro de Economía, Álex Contreras, a raíz del dictamen de crédito suplementario de S/8 200 millones en el marco de la reactivación económica.

Al respecto, un tuit del Ministerio de Economía (MEF) indicaba el pedido del titular del sector para que dicha comisión del Congreso apruebe el referido proyecto de ley, a lo que el congresista de Podemos respondió que en el dictamen del Ejecutivo se incluyó "la entrega de S/ 123 millones para el cuidado de los tubos de propiedad de Odebrecht, pese a las graves denuncias de corrupción".

"Además, introdujo un artículo para que el Congreso autorice la entrega de subsidios a Petroperú y Repsol sin fiscalización legislativa, a través del Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles Derivados de Petróleo (FEPC), iniciativa poco transparente. El Perú, desde el 2014, ya pagó más de 12 mil millones a dichas empresas", señalaba también José Luna.

Sr. Ministro, @AlexContreras_M, el dictamen lo aprobamos en una semana de intenso trabajo. Ya está coordinado para que se agende en el Pleno del jueves. Como bien sabe, los congresistas que votaron a favor lo están revisando y firmando porque…



🧵 (1/4) https://t.co/BEDbaynJYY — José Luna Gálvez (@JOSELUNA_G) April 11, 2023

"El Gobierno se comprometió a ello"



Ante esta situación, el congresista de APP, Eduardo Salhuana, también integrante de la Comisión de Presupuesto, en diálogo con RPP Noticias, indicó que el Estado asumió la obligación del mantenimiento de las tuberías del Gasoducto Sur Peruano, consorcio integrado por Odebrecht.

"El tema de los S/123 millones para la custodia de los tubos del Gasoducto Sur es una obligación que el Perú asumió el 2017. a través de un decreto supremo", explicó.

"El Perú tiene la custodia no de casualidad, sino porque el Gobierno peruano de ese entonces se comprometió a ello", agregó.

En ese sentido, el parlamentario señaló que el Perú ya tiene dos demandas ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) y que sería perjudicial para el país no asumir la obligación contraída.

"En este momento, el Perú tiene dos demandas ante el CIADI. Una por $570 millones y la otra por $1 200 millones. El Perú, en caso de incumplir con la responsabilidad legal y normativa que tiene de custodiar esos bienes, tiene la alta probabilidad de perder estas demandas en el CIADI, estos arbitrajes, y generaría un costo enorme que vamos a pagar todos los peruanos", resaltó.

Por ello, según indicó, los congresistas de la comisión, "en un alto sentido de responsabilidad", votaron a favor del dictamen y dijo esperar que suceda lo mismo en el Pleno.

Respecto a los subsidios para Petroperú y Repsol, Salhuana señaló que es un "fondo importante" que evita que los precios de los hidrocarburos aumenten.

"Lo que creo es que, si no hubiese tenido este fondo los recursos necesarios al momento de la crisis petrolera (...), los precios se hubieran disparado muchísimo más de lo que hemos tenido. Considero que es un fondo importante. Podemos tener reparos pero, sin duda, contribuyó a que los precios no se incrementen de forma desmesurada", indicó.

"Por consiguiente, considero razonable que el Congreso lo atienda porque el tema de la emergencia de hidrocarburos no ha pasado. El Perú sigue siendo un importador neto de hidrocarburos porque, en los últimos 10 años, no hemos explorado y no tenemos mayores reservas", agregó.