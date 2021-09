Eduardo Salhuana, vocero de la bancada de Alianza Para el Progreso. | Fuente: RPP

El integrante de la Comisión de Constitución, Eduardo Salhuana, afirmó este miércoles que en reunión con integrantes de la bancada de Alianza Para el Progreso (APP), el presidente Pedro Castillo dejó entrever que habría cambios en el gabinete ministerial en el corto plazo.



En entrevista con el programa Ampliación de Noticias, el vocero de APP señaló que en la cita, realizada en la víspera en Palacio de Gobierno con la presencia de César Acuña, el mandatario Pedro Castillo reconoció que hay una "crisis política" generada por la continuidad de algunos ministros cuestionados.



"Luego de ese reconocimiento hidalgo de que había un error en su decisión de no tomar una inmnediata repuesta frente a las observaciones públicas, él deslizó digamos, no lo dijo textualmente e interpretamos de sus palabras, que había la decisión de una renovación del gabinete en el corto plazo. Se le preguntó, interpretando sus palabras y no es que textualmente lo haya dicho, que se produzca un cambio antes de la interpelación al ministro de trabajo y él no quiso dar una fecha al respecto, pero de sus palabras interpretamos una decisión al respecto", dijo.



Propuesta de cuatro directores del BCR

Eduardo Salhuana sostuvo que en la reunión de APP con el presidente Pedro Castillo también se habló del tema económico, del Banco Central de Reserva, de la Contraloría General de la República y del último mensaje a la Nación.



"En el tema del BCR nos señaló por ejemplo que en estos días ellos ya tenían concluido prácticamente sus cuatro integrantes y que tenían ellos la voluntad de que el presidente Velarde continúe en ese cargo. Se le hizo saber efectivamente que esa indecisión lo estaba perjudicando porque uno de los elementos centrales para generar confianza era la estabilidad macroeconómica. Él dijo que sí, que habían tenido algunos problemas para la designación de miembros del directorio y que habían propuesto algunos funcionarios pero que no habían aceptado", relató.



Asimismo, Eduardo Salhuana señaló que el Jefe de Estado no les dio el nombre de los nombres de los eventuales cuatro integrantes del BCR y aseguró que en la reunión el mandatario Pedro Castillo dio a entender que ya había intercambiando algunos nombres con Julio Verlade para el futuro directorio del BCR, pero que no existió "suerte de concordancia" para tomar una decisión.

"Entrevistas ADN": Encuesta CPI revela que la principal preocupación de la población es la recuperación económica. El gerente general de CPI, Omar Castro, dijo no es prioritario para la población el cambio de Gabinete, pese a que hay una baja confianza a los actuales ministros.



