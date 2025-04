Eduardo Salhuana recordó el mensaje de Francisco en Madre de Dios: "Él defendía a los pueblos amazónicos"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El presidente del Congreso Eduardo Salhuana, en entrevista con RPP, se pronunció en torno a la muerte del papa Francisco, ocurrida la madrugada de este lunes, hora Perú.

El titular del Parlamento recordó cuando el sumo pontífice, como parte de su visita a Perú, llegó a Madre de Dios en enero de 2018, ocasión en la que fue recibido por el entonces gobernador regional Luis Otsuka Salazar.

“Efectivamente, [estamos] acongojados con la partida del papa Francisco, el primer pontífice latinoamericano […] Tuvimos el honor y la alegría de recibirlo en Madre de Dios, en la ciudad de Puerto Maldonado [...] Fue una de las primeras ciudades que visitó, se reunió en el Coliseo Cerrado de Puerto Maldonado con las principales etnias y comunidades indígenas de Madre de Dios. Estuvo luego en el Instituto Tecnológico Jorge Basadre con toda la población, una multitud que los esperó desde el aeropuerto. Luego visitó […] una casa refugio de ancianos [y] el albergue El Principito para niños huérfanos y abandonados”, señaló.

En esa línea, rememoró el mensaje que dejó el santo padre en el Coliseo Cerrado de Madre de Dios, durante un encuentro con los pueblos de la Amazonía.



“Lo que destaco de su mensaje […] es que expresó su preocupación por dos temas: el tema de la conservación de la naturaleza, el uso racional y el aprovechamiento sostenible de sus recursos, de lo que él llamó el neoextractivismo. Él defendía a los pueblos amazónicos, a los pueblos indígenas, principalmente a los no contactados, a los PIACI, que consideraba los más vulnerables", aseveró.

"Pero también él advertía de las amenazas desde la perversión de ciertas políticas que, en el nombre de promover la conservación de la naturaleza, en muchos casos, no tenía en cuenta a los seres humanos. Fue un mensaje universal que ahora recordamos con cariño", resaltó.

"Hay que activar la emergencia de oficio" en Madre de Dios y Cusco

Por otro lado, Salhuana se refirió a la situación que se vive en las provincias limítrofes de Madre de Dios y Cusco, debido a la emergencia climática producto de las lluvias.

"Estamos hablando de la provincia de Paucartambo, en el Cusco; el distrito de Kosñipata, que es el distrito vecino con Madre de Dios; y la zona de la provincia del Manú. Toda esta zona es zona de selva alta, una geografía bien difícil y, en este año, las lluvias han sido muy intensas. Hemos tenido cerca de 10 días de lluvias continuas, lo que ha generado, obviamente, desborde, inundaciones de viviendas, sembríos, colapso de puentes, interrupción de la carretera que llega a la zona y que es la única vía que tenemos de entrada. Hay destrucción de tramos, deslizamientos", refirió.

"Obviamente, esto ha generado incomunicación, desabastecimiento de alimentos, combustibles, medicinas. Se ha afectado los centros educativos, el servicio de energía eléctrica, se han caído los postes de luz que van desde Cusco hacia Madre de Dios, están tratando de restablecer ahora, pero siguen las lluvias. Los centros de salud están obviamente afectados, o sea, se está evacuando, por ejemplo, a los enfermos por el río Madre de Dios, rumbo a Boca Colorado, a 4 o 5 horas en vía fluvial, que es oneroso y peligroso", agregó.

En ese sentido, el titular del Legislativo consideró que se debía activar el estado de emergencia "de oficio" y un puente aéreo.

"Yo le he dicho que no vamos a esperar el cumplimiento de tramitología, burocracia, porque ya lo concreto es que la gente no tiene en este momento qué comer, y por eso es que yo le he pedido y he reiterado lo que el alcalde ha señalado de manera pertinente, que se tiene que activar un puente aéreo desde la ciudad de Cusco hacia la localidad de Salvación, que es la capital de la provincia del Manu, y hasta la localidad de Boca Manu, que es el acceso al Parque Nacional del Manú, donde hay cerca de cuatro a seis comunidades indígenas que, en este momento, están prácticamente desamparadas", enfatizó.

"Segundo, hay que activar lo que la ley señala que se puede declarar la emergencia de oficio, es decir, sin esperar tanta tramitología, pero obviamente sí con información básica que la región y los municipios están trabajando en este momento, y eso se declara por decreto supremo que tienen que acordarlo en el Consejo de Ministros de esta semana, y eso tiene que ser ahora", puntualizó.