Eduardo Salhuana sobre acusación contra Betssy Chávez: "No tengo la menor duda de que hay una responsabilidad"

Eduardo Salhuana es congresista de Alianza para el Progreso. | Fuente: RPP

El congresista de Alianza para el Progreso, Eduardo Salhuana, precisó que votará a favor de acusar constitucionalmente a la expresidenta del Consejo de Ministros Betssy Chávez por el presunto delito de rebelión y conspiración. Además, el vocero alterno de APP señaló que no tenía dudas de que Chávez Chino habría ejercido una influencia negativa contra el exmandatario Pedro Castillo.

"En el caso de la expremier Betssy Chávez, los últimos videos y las últimas evidencias que se han hecho a conocer a la opinión pública, en nuestro concepto, corroboran su plena participación en el pretendido golpe de Estado del 7 de diciembre. Entonces creemos que estos videos y los testimonios de los periodistas de TV Perú acreditan de manera fehaciente que la colega Chávez no solo ha estado involucrada, sino que ha tenido una participación directa y una influencia totalmente negativa sobre el expresidente Pedro Castillo. Por ese lado, no tengo la menor duda de que hay una responsabilidad y la bancada votará a favor del informe de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales", dijo en Ampliación de Noticias de RPP.

"Hoy hay una reunión virtual de la bancada y ahí tomaremos una decisión respecto a los otros. Yo voy a revisar el día de hoy los antecedentes y sobre eso tomaremos una decisión (...). Hay que ser objetivos y actuar con equidad y justicia. Si hay responsabilidad, la responsabilidad es individual. En el caso de los ministros, lo que dice la Constitución es que ellos son responsables solidariamente con los actos del presidente si es que no renuncian en el acto frente a una situación ilegal o inconstitucional", agregó.

El único colegio en Iñapari no tienen local donde empezar labores escolares

Por otro lado, Salhuana Cavides se refirió a un problema ocurrido en su región Madre de Dios: en la ciudada de Iñapari, 300 alumnos no pueden iniciar sus clases porque el colegio al que asisten no cuenta con local. El parlamentario explicó que el lugar donde inicialmente impartían las clases se inundó en 2015. Ahora, ocho años después, todavía no han encontrado una solución.

"Ayer he estado en Iñapari, que es la ciudad capital de la provincia de Tahuamanu, frontera con Brasil y Bolivia, y tenemos el caso sui generis, que creo nos debe preocupar a todos, que el único colegio secundario de Iñapari, que tiene 300 alumnos, en este momento no tiene local donde empezar las labores escolares. En 2015 su lugar antiguo se inundó por la crecida del río Acre y desde esa fecha fue declarado de alto riesgo por Defensa Civil. Se trasladaron a un colegio vecino, han estado ahí por ocho años y durante todo este tiempo no se ha hecho ni expediente técnico, ni se ha construido nuevo local. Terminado estos ocho años le han dicho que tienen que retirarse y los han desalojado prácticamente", manifestó.



"Sucede que han pasado dos situaciones: primero, en estos ocho años no se hizo lo que correspondía; es decir, armar un expediente técnico, que recién se ha comprometido la nueva gestión, el gobernador Luis Otsuka. Pero esos ocho años no se hizo nada y ellos fueron alojados en el colegio primario Elena Bertha de Iñapari, que tenía una infraestructura nueva, amplia. El problema es que en estos ocho años ha habido un incremento poblacional enorme por la migración que hay de todos los lugares del país a Madre de Dios, además del crecimiento vegetativo. Entonces ya no alcanza el local para albergar primaria y secundaria juntos". finalizó.