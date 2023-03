Roberto Sánchez fue ministro de Turismo y Comercio Exterior durante el gobierno de Pedro Castillo | Fuente: Andina

Domingo García Belaunde, abogado del congresista y exministro Roberto Sánchez, calificó este lunes que el informe aprobado por la Comisión Permanente contra su defendido para acusarlo por los presuntos delitos de rebelión y conspiración está mal armado. El constitucionalista aseveró que el mismo juez que verá el caso en el Poder Judicial ha descartado la tesis de que apoyara el golpe de Estado.

"Lo más interesante es que el juez supremo de investigación preparatoria, que verá todo esto, ha dicho que en el caso de él (Roberto Sánchez) no existe una sola prueba que lo identifique o lo presente como apoyando el golpe de Estado. Es un adelanto que ha hecho un preparatorio de la Corte Suprema", expresó García Belaunde en el programa "Sin Vueltas" de RPP.

El abogado también aclaró que la situación de Roberto Sánchez es muy diferente a la de Betssy Chávez porque la exprimera ministra sí participó activamente de lo que intentó Pedro Castillo.

"A ello se le vio en los videos coordinando. Es clarísimo que estaba ahí. A (Alejandro) Salas no lo dejaron entrar, había varios más afuera. Lo de Betssy Chávez es tan claro que el día de la defensa en la Comisión Permanente, su propio abogado dijo que se allanaba. Se aceptaba todo, es una estrategia legal, pero en el fondo tiene unos temores de ser acusado", comentó.

García Belaunde consideró que los congresistas en la Comisión Permanente votaron por consigna y no hubo ningún diálogo. Además, criticó que aprobaran el informe sin conocer lo que estaban tratando en el caso y espera que en el pleno no prospere la acusación constitucional.

El Congreso debatirá la denuncia constitucional presentada contra Betssy Chávez y los exministros Willy Huerta y Roberto Sánchez por el golpe de Estado perpetrado por el expresidente Pedro Castillo el próximo miércoles 22 de marzo.

En el documento se incluyó la propuesta para suspender en el ejercicio del cargo a Chávez Chino y Sánchez Palomino, pudiendo reincorporarse en caso sean absueltos por el Poder Judicial.

Niega su participación

Roberto Sánchez reiteró la semana pasada que jamás apoyó ni participó en las coordinaciones para el intento de golpe de Estado que protagonizó el expresidente Pedro Castillo. En ese sentido, criticó a la Comisión Permanente por aprobar la denuncia constitucional que busca suspenderlo como congresista.

El parlamentario sostuvo que ha podido sustentar, con su abogado Domingo García Belaunde, que no existieron indicios de su participación en lo que buscaba el exmandatario aquel 7 de diciembre.

"Conmigo no hay indicios, solo dichos. Después que terminó el mensaje, y lo oímos con el ministro Salas en un lugar contiguo, se deja en tentativa y posibilidad de que yo podría haberme reunido pese a que los testigos no me mencionan", manifestó en entrevista al programa Todo Se Sabe de RPP Noticias.

Roberto Sánchez recalcó que nunca dijo durante aquel día que haya apoyado el golpe de Estado. Por ello, pidió que se consideren los videos y grabaciones para su defensa.