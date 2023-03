El congresista Málaga resaltó la importancia de una oficina de asesoría científica para el Parlamento y el Ejecutivo | Fuente: CONGRESO DE LA REPUBLICA

El congresista no agrupado Édward Málaga señaló que muchas de las nefastas consecuencias del ciclón Yaku podrían haber sido prevenidas si quienes "toman las decisiones políticas" escucharan más a la comunidad científica que alertó sobre esta situación climática.

"Lo que está pasando es que nuestras instituciones científicas, los científicos, no están lo suficientemente empoderados, no se les escucha lo suficiente. Desde el año pasado, ya se sabía que algo así podía pasar y hoy sabemos que hay una probabilidad de tener dos fenómenos: el Niño costero y el Niño global", indicó en Ampliación de Noticias.

Asimismo, resaltó que las instituciones que estudian fenómenos climáticos y otros del quehacer científico no suelen tener "vinculación directa o efectiva con quienes hacen las políticas de prevención".

"Lo que finalmente hacemos es apagar los incendios. No deberíamos estar en esta situación. Algunos daños podrían ser prevenibles, mitigables; otros, no, hay los que son inevitables. Pero no estamos haciendo trabajo prospectivo de tener la data y con una consultoría científica al Gobierno o al Congreso que sirva para cambiar esta falta de reacción", indicó.

En ese sentido, señaló que su despacho congresal está revisando la información concerniente a la infraestructura pública y que ha llegado a la conclusión de que "no estamos preparados" para una posible eventualidad natural de gran envergadura.

“El tema de cómo procesamos y ponemos a trabajar la información científica es realmente importante en este momento. Y lo hemos vivido ya con la pandemia, lo estamos viviendo ahora con estos fenómenos climáticos (...) No estamos preparados, seguimos no estándolo y nuestra base científica no está aportando para esa acción de los políticos", sostuvo.

Oficina de asesoría científica

Por otro lado, el congresista remarcó la importancia de una oficina de asesoría científica que pueda brindar información oportuna a los políticos para tomar decisiones más efectivas.

"El área de asesoría científica es un concepto que existe en muchos países del mundo. Es de importancia tanto para el Ejecutivo como para el Congreso (…) Está constantemente evaluando riesgos y tendencias que pueden ser económicas, crisis energéticas, alimentarias, desastres naturales, y así anticiparnos a los próximos 5, 10 años, para anticiparnos a esos fenómenos", explicó.

Asimismo, resaltó la gran importancia que tendría esta oficina en el trabajo parlamentario.

"En el caso del Congreso es para tener informados a los legisladores sobre los temas actuales (…), y también, previamente a la preparación de sus proyectos, generar información que les va a dar garantía a ellos de que sus iniciativas van a ser efectivas", sostuvo.

"El trabajo de esta oficina de asesoría científica garantiza que la información sea apolítica. Es decir, no está manejada por una bancada o un grupo parlamentario, sino que transmite de manera neutral y objetiva lo que se sabe. En base a ello, los políticos decidirán", agregó.