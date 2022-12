Edward Málaga es uno de los promotores de la tercera moción de vacancia presidencial. | Fuente: Foto: Congreso

El congresista Edward Málaga, promotor de la tercera moción de vacancia presidencial respondió al mandatario Pedro Castillo luego de que este devolviera al Congreso la moción que fue admitida a debate en el pleno el último jueves por, supuestamente, no contar con los medios probatorios suficientes.



"Debo indicar que la moción citada se encuentra íntegramente desarrollada en atención estricta de la Constitución y el Reglamento del Congreso. Contiene el pedido, los fundamentos de hecho y de derecho, así como todos los anexos que se describen expresamente en la parte pertinente del texto; estando indudablemente completa. Por tanto, no hay ningún documento que se debe adjuntar de modo adicional, como pretende la defensa del mandatario de manera claramente dilatoria y obstaculizadora", indicó.

"Todos los documentos que se mencionan en la carta del requerimiento no forman parte de la lista de anexos que conforman la moción citada. En tal sentido, solicito a usted comunicar lo propio al presidente de la República a fin de que el procedimiento de vacancia presidencial por incapacidad moral permanente continúe su trámite regular, respetándose el debido procedimiento y los plazos previamente aprobados", agregó.

Momentos antes, el presidente Pedro Castillo le devolvió al Congreso la moción de vacancia presidencial que fue admitida a debate en el Pleno y solicitó que se acompañen 14 medios de prueba que consideró faltantes "a fin de no recortar derecho a la defensa" frente a la tercera moción de vacancia presidencial que fue presentada por el congresista Edward Málaga.

"Me es grato dirigirle la presente a efectos de hacerle llegar un cordial saludo y hacer oportuna la ocasión para devolver el traslado de la Moción Orden del Día 4904 que contiene el pedido de vacancia por incapacidad moral permanente toda vez que en esta se encuentra incompleta", se lee en el comunicado al que accedió RPP Noticias.

Edward Málaga confía en conseguir los votos necesarios

El congresista Edward Málaga-Trillo, impulsor de la tercera moción de vacancia presidencial, saludó la decisión del pleno del Congreso de aprobar, con 73 votos a favor, 32 en contra y 6 abstenciones, la admisión a trámite de la vacancia presidencial contra Pedro Castillo.

"Han sido 10 meses de trabajo arduo, no solamente redactando la moción de vacancia, sino generando consensos, tendiendo puentes, venciendo resistencias y en este momento hemos dado un paso significativo hacia la vacancia. No está todo ganado, para nada, pero también se refleja en el número de votos (73) que vamos avanzando", indicó.

En diálogo con RPP Noticias, el parlamentario destacó el avance del número de votos, ya que, según recordó, se tuvo 67 firmas para la presentación de la moción, la cual fue admitida a debate este jueves con 73 votos. A su juicio, esto revelaría que existen "votos ocultos que no se plasmaban en las firmas pero que se van a ir dando con el pasar del tiempo".

"No es tan sencillo como parece (llegar a los 87 votos). Las tendencias pueden cambiar de un lado y del otro y hay que ser muy claros en que en este ámbito se dan negociaciones. Probablemente (Pedro) Castillo va a buscar qué negociar, qué ofrecer a cambio de votos y nosotros no tenemos ese poder porque no tenemos el control de ministerios", reconoció.

Pese a destacar la la admisión a trámite de la vacancia presidencial contra Pedro Castillo, el parlamentario reconoció que esta "no es la única alternativa" para lograr la salida del mandatario, en referencia a una posible suspensión.

"Hay que ver la posibilidad de que la acusación fiscal que derivaría también en una suspensión. Hay varios mecanismos en juego y lo que yo he tratado de hacer énfasis es que la vacancia o la suspensión, como la remoción del presidente, no es la solución, es el primer paso", apuntó.

"Si queremos un adelanto de elecciones generales con reformas que nos den gobernabilidad, necesitamos primero remover al presidente. Si solamente vamos a un adelanto de elecciones, Castillo no garantiza que sea una transición democrática y transparente, que es lo que necesitaríamos", agregó.

