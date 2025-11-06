Edwin Martínez presentó denuncia contra jefa del Reniec por presunta exposición de datos personales de peruanos

El congresista Edwin Martínez presentó una denuncia ante la Junta Nacional de Justicia contra la jefa del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), Carmen Velarde, por la presunta exposición de datos personales de ciudadanos peruanos en una plataforma digital de esta institución.

El congresista Edwin Martínez presentó una denuncia ante la Junta Nacional de Justicia contra la jefa del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), Carmen Velarde, por la presunta exposición de datos personales de millones de ciudadanos peruanos en una plataforma digital de esta institución.



En su denuncia interpuesta el último 5 de noviembre, el legislador demanda que se determine la responsabilidad de la funcionaria y se disponga su destitución de acuerdo al artículo 2, inciso F, de la ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia.



El parlamentario sostiene en su denuncia que Carmen Velarde, "estando a cargo y dirigiendo directamente las acciones de el Reniec, según sus deberes y funciones, ha dispuesto el quebrantamiento absoluto de la confidencialidad y seguridad de la información personal sensible de más de 27 millones de peruanos, dejándolos completamente expuestos a una infinidad de vulneraciones y atentados contra su seguridad personal".



"Ello se agrava aún más si se toma en cuenta que, en este preciso momento, el país se encuentra atravesando por la crisis de seguridad ciudadana más aguda de toda su historia republicana, estando sus ciudadanos expuestos a una serie de ataques basados en extorsiones y amenazas contra su vida y la de sus familiares", se precisa en dicho documento.



Cabe recordar que la Junta Nacional de Justicia ya inició una investigación preliminar a la Jefa del Reniec, Carmen Velarde, tras la difusión masiva de datos personales de ciudadanos peruanos que figuran en el Padrón Electoral Inicial de cara a los comicios generales del 2026.