La Oficina Nacional de Procesos Electorales, ONPE, ha venido afinando los resultados anunciados la noche de las elecciones en espera de la llegada de las actas del extranjero y de las localidades de más difícil acceso de nuestro territorio. Las observaciones a las actas podrían causar que el Jurado tome cuatro o cinco semanas antes de proclamar a los nuevos congresistas y permitir que se proceda a la elección de la nueva junta directiva. El caudal electoral de FREPAP y UPP ha alterado los pronósticos de los encuestadores. Su peso electoral refuerza tendencias hostiles al marco económico vigente y promueve medidas contrarias a nuestros compromisos internacionales, como la abolición de la pena de muerte. Pese a todo, podemos confirmar cinco elementos del nuevo paisaje político: 1) El próximo Congreso será fragmentado porque nueve o diez partidos dispondrán de bancadas parlamentarias. 2) El partido con más votación, Acción Popular, cuenta con cerca de 12%, apenas seis puntos porcentuales más que el último de los que pasan la valla de 5%. 3) Hay partidos que tienen fuerte respaldo en Lima (como el Partido Morado, Podemos y PPC) y poco en las regiones mientras que otros (como AP, APP y UPP) obtienen muchos más en el interior. 4) El fujimorismo parece aislado con 7% del voto y pocas perspectivas de forjar alianzas con otras fuerzas políticas. 5) Existen cuatro partidos con una vocación centrista, dispuestos a ponerse de acuerdo para forjar una agenda común: AP, APP, Morado y Somos Perú. 6) El FREPAP introduce desde una nueva perspectiva el viejo tema de las relaciones entre la religión y la política. Inspirados a la vez en la Biblia y las tradiciones andinas, el FREPAP ha tejido su inserción social a través de la creación de mercados informales de consumo popular.

Como de costumbre, muchos se felicitan por sus buenos resultados y pocos reconocen sus derrotas. Una excepción es la del excongresista Salvador Heresi, quien anuncia su retiro de la política después de los malos resultados de su partido, Contigo. Heresi afirma que sus ¨excesos verbales¨ y su ¨falta de sintonía con los ciudadanos¨ han contribuido con los malos resultados de su organización. También Mauricio Mulder ha hecho saber vía twiter que asume los malos resultados del APRA. Los economistas Carlos Anderson y Daniel Córdova coinciden en anunciar su no elección y agradecen a quienes votaron por ellos, en las listas de Patria Segura y APP respectivamente. No hemos conocido por ahora reacciones del general Daniel Mora ni de Mario Bryce, quienes no habrían obtenido los votos necesarios para ser elegidos.

El día de ayer la Comunidad Internacional conmemoró el 75 aniversario de la liberación del campo de concentración de Auschwitz, en Polonia, en el que murieron un millón de judíos por orden del régimen racista encabezado por Adolph Hitler y el partido nazi. Se calcula que en total seis millones de hombres, mujeres y niños fueron exterminados por la única razón de haber nacido judíos. No se trata de muertos en combate ni en una explosión de violencia social, sino de una política criminal de Estado elaborada por funcionarios y hasta médicos en uno de los países con más altos índices de cultura de la época: Alemania. El holocausto contó con el apoyo de una buena parte de la población alemana, de intelectuales y hasta dirigentes religiosos. Como dijo el sobreviviente italiano Primo Levi: ¨Ha sucedido y en consecuencia puede volver a suceder. Esto es la esencia de lo que tenemos que decir¨. Pese a tratarse del más monstruoso crimen de la historia, resulta chocante que el antisemitismo siga existiendo y que hayamos observado en nuestro país manifestaciones antisemitas, en particular provenientes del partido Perú Libre, felizmente castigado en las urnas.

