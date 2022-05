Renovado pleno del TC. | Fuente: Congreso/Andina

La elección de Francisco Morales Saravia, Luis Gutiérrez Ticse, Helder Domínguez, Luz Pacheco, Manuel Monteagudo Valdez y César Ochoa Cardich como nuevos magistrados del Tribunal Constitucional ya ha sido oficializada, tras la publicación de las resoluciones legislativas en El Peruano. Es así como se concretó la renovación del Pleno, luego de tres años del vencimiento del mandato de seis tribunos.

Tras el fallecimiento del magistrado Carlos Ramos Núñez en el 2021 y la elección del magistrado Augusto Ferrero Costa en la presidencia del organismo (con mandato vigente), el Tribunal Constitucional recompuso su correlación de votos. Ello se ha visto reflejado en decisiones como su fallo a favor de la liberación de Alberto Fujimori o el no reconocimiento del derecho a la consulta previa.

RPP Noticias consultó con abogados especialistas en derecho constitucional sobre la tendencia política que podría tener este renovado pleno del TC.

Orientación política

Para la abogada Úrsula Indacochea, el Tribunal Constitucional “va a consolidar su postura conservadora y, en ciertos temas, podría profundizar esta tendencia”.

“Especialmente en temas vinculados a la protección de derechos de las minorías y grupos vulnerabilizados, como mujeres, migrantes, pueblos indígenas, etc. Otra cosa que me preocupa es que sea un TC que no se sienta vinculado por las interpretaciones de derechos humanos hechas por la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y genere responsabilidad internacional para el Perú”, dijo para este informe.



En el mismo sentido, el abogado constitucionalista Franco García Lazo consideró que la mayoría de los magistrados elegidos tienen una tendencia entre el centro derecha y la derecha conservadora. “De las contiendas ante el TC, más allá de materia económica, en derechos humanos va a haber un quiebre”, evaluó.

“Con la nueva conformación de los tribunos, se dividen en dos. La tendencia de pensamientos políticos económicos va a ser de libre mercado, se va a mantener ese pensamiento de libre mercado, que ha sido costumbre por más de 20 años. Básicamente, eso se va a mantener, lo que será un quiebre es en el reconocimiento de derechos fundamentales para personas del mismo sexo”, dijo.





LOS VOTOS Francisco Morales Saravia: 98 votos a favor, 21 en contra y seis abstenciones. Luis Gutiérrez Ticse: 97 votos a favor, 23 en contra y cinco abstenciones Helder Domínguez: 98 votos a favor, 19 en contra y ocho abstenciones. Luz Pacheco Zerga: 92 votos a favor, 26 en contra y siete abstenciones. Manuel Monteagudo Valdéz: 102 votos a favor, 14 en contra y ocho abstenciones. César Ochoa Cardich: 90 votos a favor, 23 en contra y 10 abstenciones.

Para el abogado Joseph Campos, con esta elección “va a haber la posibilidad de corregir a un Tribunal que está manejándose en dos facciones”. “La composición elegida la mayoría son personas vinculadas al quehacer constitucional. [...] Desde el punto de vista técnico, va a estar proveído con personas con suficiencia”, consideró.

Visión según temas

Para Indacochea, en aspectos del capítulo económico donde se protege la inversión privada, los tribunos elegidos no van a avalar alguna restricción a la protección constitucional de la actividad económica.

“Dudo que tengan posturas de protección a derechos de pueblos indígenas. Van a seguir una línea parecida a la de este tribunal saliente, que señalaba que el derecho a la consulta previa no era un derecho humano”, refirió.

“En materia de derechos civiles me parece que no están tan alineados. Me parece que hay sector más conservador, pero también hay un sector de centro que puede ser más liberal en temas de derechos políticos pero que no van a ser suficiente para lograr la mayoría necesaria”, añadió.

Según García Lazo, se va a tener que observar muy de cerca los eventuales habeas corpus que puedan interponer los líderes de los partidos políticos y que podrían llegar al TC. “Los procesos de hábeas corpus de los actualmente políticos investigados en materia penal que serían obviamente declarados fundados”, estimó.



En esa línea, consideró que el procedimiento de elección se debió haber modificado para evitar que algún candidato tenga ya una tendencia política definida. “Ninguno de los posibles elegidos como magistrados del TC de un país no debería tener filiación política. Uno tiene afiliación en Acción Popular y otro ha sido abogado de un partido político [...] Esas cosas deberían ser materia en el futuro de posibles tachas, debido a que hay conflicto de intereses”, dijo.

De acuerdo con Campos, se vive un momento político muy polarizado, “de tal manera que todos nos parece que está de un lado u otro”. Insistió que lo correcto ha sido la renovación del TC, ya que el actual no daba garantías y dijo que se debe calificar a los magistrados electos tras las decisiones de sus futuros fallos.

“Calificarlos desde lo que hacen, ¿hace algo saludable para la democracia peruana? Sí, sustituir a un tribunal que estaba en crisis institucional seria, incompleto y con una corrección de la Corte IDH que le ha quitado legitimidad. El perfil de los actuales magistrados ha sido consensuado, son personas con experiencia y proyección en el ámbito constitucional”, dijo.

Los dos últimos intentos de renovación del TC

En junio del 2019, se venció el mandato de los tribunos Ernesto Blume, Marianella Ledesma, Carlos Ramos, Eloy Espinosa-Saldaña, Manuel Miranda y José Luis Sardón. En septiembre de ese año, el Congreso inició el proceso de elección, a través de la vía de invitación. En medio de un crispado ambiente político, se revelaron audios entre congresistas fujimoristas y apristas, que habrían sido grabados en el 2018, en el que discutían sobre la necesidad urgente de renovar el pleno del TC, apenas se cumpliese el mandato de los seis de sus miembros.

Posteriormente, el Ejecutivo presentó una cuestión de confianza por el proyecto de ley que buscaba cambiar el mecanismo de elección de los magistrados. El Congreso prosiguió con la votación de los candidatos, lo que derivó en la decisión del Ejecutivo de disolver el Parlamento al considerar que se había denegado fácticamente su cuestión de confianza.

El Congreso complementario también intentó renovar el Tribunal Constitucional. Ello se hizo tras la ley que dispuso que se realice, a través de un concurso público. A pocas semanas de que culmine su periodo, quince postulantes que habían quedado en la terna final pasaron a ser votados en el Pleno. Sin embargo, los primeros lugares no lograron la votación requerida (87), en medio de un contexto en el que el Poder Judicial había admitido una medida cautelar para ordenar al Parlamento la suspensión provisional de la elección al considerar que hubo vicios.

