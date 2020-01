Yeni Vilcatoma es la candidata número 2 de Solidaridad Nacional. | Fuente: Foto: Andina

La candidata al Congreso Yeni Vilcatoma (número 2 en la lista de Solidaridad Nacional) acusó a este partido, específicamente a la jefa de campaña, de no permitirle participar en el último debate electoral organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

A través de su cuenta de Twitter, la exparlamentaria también acusó a Nelly Cuadros (número 4 en la lista) de "usurpar" su lugar en el debate "sin respeto alguno" pese a que -según indicó- estaba inscrita para este intercambio de ideas e incluso había confirmado su participación.

"La jefa de campaña hace lo que le da la gana. Envié mis propuestas legislativas como se me pidió, para el tema anticorrupción pero no me permitieron participar. Además, se publicó a través de la cuenta del partido que Nelly Cuadros estaba acreditada, lo cual era falso", dijo.

Cabe precisar que en este debate participaron por Solidaridad Nacional las candidatas Nelly Cuadros y Rosa Bartra (número 1). Con esta última, Vilcatoma protagonizó hace unos días una polémica luego de referirse a ella como "mentirosa" en un canal de televisión.

Tercer y último debate electoral

El pasado domingo el Jurado Nacional de Elecciones organizó el tercer y último debate electoral participaron siete agrupaciones políticas que estarán en las elecciones congresales extraordinarias que se realizarán el 26 de enero.

En este último debate participaron los partidos Alianza para el Progreso, Unión por el Perú, Renacimiento Unido Nacional, Partido Democrático Somos Perú, Perú Nación, Partido Aprista Peruano y Solidaridad Nacional.

Precisamente Cuadros, a quien Vilcatoma acusa de "usurpar", participó en el bloque fortalecimiento del sistema de justicia y lucha anticorrupción al 2021, donde señaló que su partido plantea la cadena perpetua para políticos corruptos.